Compromís lleva Les Naus a su foguereta con Barcala como responsable del escándalo

Un edificio de corcho con pisos vacíos que representan las viviendas que algunos adjudicatarios de la polémica promoción de Les Naus nunca llegaron a ocupar para intentar comercializarlas. Otros balcones sí que cuentan con vecinos, muchos de ellos dirigidos por los hilos que, desde arriba, mueve el ninot que representa al alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Compromís ha presentado este jueves en su sede, ubicada en el barrio de Benalúa, su foguereta de Les Naus, con un logo del PP encabezándola junto a la letra “V”, relacionando así las siglas VPP (viviendas de protección pública) con el partido que gobierna en el Ayuntamiento de Alicante. La coalición ha organizado un encuentro con militantes para darla a conocer, al que ha asistido su síndic, Joan Baldoví, que ha aprovechado su viaje a Alicante para acudir a la primera mascletà de Hogueras.

El caso de Les Naus es la quintaesencia de lo que hace el PP cuando gobierna: saquear las arcas públicas, enchufar y beneficiar a los suyos Joan Baldoví — Síndic de Compromís

Bajo la representación del edificio se halla la urbanización, con una piscina y dos pistas de pádel donde se explica, con ironía, que en la promoción “no había lista de espera: había carnets del PP”, en referencia a los adjudicatarios que tenían vínculos con instituciones gobernadas por este partido. También, en los alrededores de la urbanización, se observan dos pequeñas figuras con el logo de INFORMACIÓN y que hacen referencia a las dos periodistas que destaparon la trama a finales de enero, Mercedes Gallego y Carolina Pascual. En uno de los balcones también se hace referencia al periódico, recordando que “la llum sobre el cas la va posar el diari INFORMACIÓN”.

Referencia a las dos periodistas de INFORMACIÓN que destaparon el caso. / Alex Domínguez

No era el único mensaje presente en los balcones en este pequeño monumento, ideado por el militante Fernando Cano y fabricado con miembros de la agrupación local. “Barcala, axavo espolsaguera que has format amb Les Naus” o “el cas de Les Naus no és cap xuminà” son algunos ejemplos. Expresiones alicantinas como “axavo”, “xuminà” o “vamoraver” han sido explicadas a Baldoví, natural de Sueca (Valencia), que desconocía su significado.

También había una referencia satírica al “no me acuerdo” que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las adjudicatarias y dimitida de su cargo tras destaparse el caso, llegó a pronunciar hasta en 36 ocasiones en sede judicial.

Sátira foguerera

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha justificado el trabajo recordando que “relacionar la fiesta a la crítica sana es una de las características de las fiestas de los valencianos”, y afirmando que “las Hogueras no se entenderían sin un espíritu crítico con el poder”. Además, Baldoví cree que el caso de Les Naus es “la quintaesencia de lo que hace el PP cuando gobierna: saquear las arcas públicas, enchufar y beneficiar a los suyos”, haciendo así referencia a la “política clientelar” que, según él, practica el partido.

Hemos intentado transformar la rabia en sátira, que es la manera de digerir las cosas de los alicantinos Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento

Rafa Mas, portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, ha asegurado que el escándalo de la vivienda protegida “ha sido muy traumático para los alicantinos”, debido a las elevadas listas de espera que había para acceder a estos pisos. “Hemos intentado transformar la rabia en sátira, que es la manera de digerir las cosas de los alicantinos”, ha explicado a la vez que ha pedido que un caso así “no se vuelva a repetir”. “Se está utilizando suelo público para beneficiar a ciertas constructoras, ciertos promotores y ciertas personas vinculadas con el poder”, ha criticado.

El ideólogo de la obra, Fernando Cano, conversa con Joan Baldoví, Sara Llobell y Rafa Mas. / Alex Domínguez

A su vez, Mas ha defendido que Barcala se sitúe en lo alto de la obra, “manejando los hilos”, porque entienden que es “el responsable político de la trama”. También ha intervenido la otra concejala de Compromís, Sara Llobell; que ha destacado los mensajes de los balcones y “la sátira típica de las Hogueras”; y el autor de la foguereta, Fernando Cano, que celebra la implicación de las personas del colectivo en su realización. “Algunos os habéis llevado unas buenas lecciones de como se construye una foguereta”.

Baldoví, por último, ha reivindicado dos propuestas de su coalición en las Cortes relacionadas con este caso: “Que la vivienda pública lo sea a perpetuidad” y que “una vez las personas cumplan los requisitos los pisos se adjudiquen por sorteo”. Propuestas que fueron rechazadas por la mayoría que ostentan el PP y Vox en la cámara autonómica.