Los cortes al tráfico por Hogueras también afectan a los comercios: “Es caótico, los clientes no vienen estos días”

Sin más remedio que convivir. Es la conclusión que sacan la mayoría de las personas que regentan comercios en Carolinas durante las fiestas de Hogueras. En el barrio se concentran hasta siete monumentos y las respectivas carpas y espacios de alrededor, hecho que condiciona el tráfico con los respectivos cortes y desvíos por calles y avenidas que registran una aglomeración mucho más elevada que el resto de días del año.

“Los cortes en las calles afectan a las ventas, por supuesto”, reconoce Ana Cerdá, al frente de una tienda de ropa cercana a la hoguera Foguerer Carolinas, que explica que sus clientes “volverán pasadas las Hogueras” ante las dificultades para llegar en coche. “Todos los años, desde que tengo uso de razón, tenemos dos hogueras, dos barracas y un racó en la zona, y muchos comercios directamente cierran”, explica.

Todos los años, desde que tengo uso de razón, tenemos dos hogueras, dos barracas y un racó en la zona, y muchos comercios directamente cierran Ana Cerdá — Comerciante

En esta tienda, sin embargo, cerrarán el lunes por la tarde y el martes. Mientras tanto, sus clientes y los trabajadores que acceden al establecimiento en vehículo privado tienden a aparcar en la avenida del Padre Esplá o en el Bulevard del Pla, a unos quinientos metros de distancia.

Vehículos colapsados en la calle Garbinet, en Carolinas. / Pilar Cortés

Comparte esta perspectiva Francisco Martínez, propietario de una óptica en la calle Pinoso, junto a la hoguera Carolinas Altas, también cortada y, en este caso, rodeada de comercios de hostelería y restauración, que tienden a sufrir menos en estas fechas. “Hay comercios que han cerrado porque sus propietarios y clientes necesitan acceder a través de vehículos y las calles se cortan”.

Calle cortada en Carolinas por Hogueras. / Pilar Cortés

El óptico respeta la fiesta, aunque admite que resulta “molesta”, si bien entiende que “se celebra una vez al año”. Su negocio, abierto desde hace 23 años, también se ve afectado por los establecimientos improvisados de comida, que “causan olores”, pero sobre todo por los cortes de tráfico, “que hace que no vengan clientes y que en algunas calles casi no se pueda ni andar”.

Los cortes hacen que no vengan clientes y que en algunas calles casi no se pueda ni andar Francisco Martínez — Comerciante

Los mismos efectos sufre, según explica, Juanjo Tébar, que dispone de una bodega en la calle Espartero abierta desde hace 55 años. “Si las calles están cortadas, ¿cómo van a venir más clientes?", se pregunta, a la vez que pronostica que no recuperará la normalidad hasta después de la Fiesta. Su establecimiento no cerrará, pese a que “las ventas están flojas, los clientes no vienen estos días” y a que “el tráfico es caótico”.

Venir en coche es muy molesto, aparcar es imposible Virginia Egea — Vecina

Virginia Egea, que también trabaja en el barrio, afirma que estos días se traslada desde Gran Vía porque “venir en coche es muy molesto, aparcar es imposible”. Un aspecto positivo, eso sí, es que “los colegios e institutos ya han cerrado”.

Visión positiva

Hay quien lo vive desde otro punto de vista. Javier Pérez, peluquero, afirma tener cubiertas las reservas “desde este martes hasta el próximo lunes gracias a las Hogueras”. Según él, “la Fiesta ha sido así toda la vida y da mucha alegría al barrio”. En el caso de Lorena López, que trabaja en un salón de belleza, aprovecha para coger vacaciones estos días porque ella también vive las Hogueras. “Mis clientes vienen andando y no dispongo de terraza, así que no tengo problemas, pero entiendo que en otros casos la situación es mucho peor”.

Montaje de una hoguera en una calle cortada de Carolinas. / Pilar Cortés

Diferentes calles del barrio absorben el tráfico desviado de otros lugares y se observan unas aglomeraciones de vehículos totalmente atípicas. Se observa, por ejemplo, en la calle Plus Ultra o en la calle Garbinet, donde los coches se amontonan en colas duraderas.

Tenemos las reservas cubiertas en la peluquería desde este martes hasta el próximo lunes gracias a las Hogueras Javier Pérez — Comerciante

Calzadas que ejercen, en algunos casos, función arterial como General Elizaicín, Cánovas del Castillo, Pinoso, Poeta Zorrilla o Foguerer son algunas de las que se están viendo interrumpidas en Carolinas por la situación actual, donde la fiesta interrumpe la cotidianidad, con efectos positivos y negativos.