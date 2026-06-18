La hoguera Carrer San Vicent inicia la plantà sin recibir el permiso del Ayuntamiento de Alicante

La hoguera Carrer San Vicent ha iniciado los trabajos de la plantà de sus Hogueras 2026 sin haber recibido todavía la autorización definitiva del Ayuntamiento de Alicante para instalar el monumento y el racó. Pese a ello, la comisión ya ha comenzado el montaje del recinto festero y mantiene la previsión de plantar durante la madrugada de este jueves al viernes, a la espera de que el permiso municipal llegue en las próximas horas.

La situación ha introducido incertidumbre en una de las jornadas más relevantes del calendario festero. Carrer San Vicent es, junto a Remigio Soler, una de las dos únicas comisiones que han llegado al inicio oficial de la plantà de este jueves 18 de junio sin disponer de todas las autorizaciones necesarias. Desde la hoguera aseguran que únicamente queda pendiente una firma para completar la tramitación y confían en recibir el visto bueno administrativo este viernes a primera hora.

La comisión sigue adelante con los trabajos

La falta de autorización no ha frenado la actividad prevista por la comisión. El montaje del racó ya está en marcha en la propia calle y la llegada de las piezas del monumento permitirá iniciar la plantà durante la madrugada, siguiendo el calendario establecido desde hace semanas. Fuentes de la hoguera señalan que el expediente se encuentra "prácticamente resuelto" y que cuentan con el respaldo del equipo de gobierno para continuar con los preparativos mientras se completa el trámite administrativo.

La situación afecta también al recinto festero, las vallas previstas para delimitar el racó han comenzado a llegar este jueves, aunque su instalación definitiva queda condicionada a la recepción del permiso municipal. Todo ello obliga a la comisión a trabajar pendiente de una autorización que, según sus previsiones, debería quedar resuelta en cuestión de horas.

La presidenta de Carrer San Vicent, María Victoria Guijarro, ha reconocido la preocupación que genera esta circunstancia en un momento especialmente relevante para la comisión. No en vano, la hoguera afronta este ejercicio tras ascender de Quinta a Segunda categoría, un salto que supone asumir un monumento de mayores dimensiones y una organización más compleja.

Mensaje de tranquilidad desde el Ayuntamiento

Pese a las dudas generadas por el retraso, desde el Ayuntamiento de Alicante insisten en que la situación quedará resuelta a tiempo. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, trasladó este jueves un mensaje de tranquilidad durante su visita a las Hogueras Oficiales y aseguró que los últimos trámites pendientes estaban ultimándose. "Estamos ultimando los dos últimos que decíamos ayer y, en el día de hoy, van a salir todos. Todo el mundo va a poder plantar este año en la fecha y hora prevista. Repito que todo el mundo plantará este año tal y como estaba previsto", afirmó Cutanda.

La situación contrasta con la evolución registrada durante los últimos días, en los que el número de expedientes pendientes se ha reducido de forma progresiva. El lunes quedaban quince autorizaciones por resolver, el martes la cifra descendió a ocho y el miércoles únicamente permanecían abiertos cuatro expedientes, correspondientes precisamente a estas dos comisiones.

Desde la comisión de Carrer San Vicent comparten ese optimismo y mantienen intacta su hoja de ruta. A la espera de recibir la autorización definitiva, los trabajos continúan avanzando para que el monumento pueda quedar plantado dentro de los plazos previstos y la hoguera afronte con normalidad unos días especialmente importantes tras su reciente ascenso de categoría.