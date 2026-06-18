La Hoguera Oficial convierte las tradiciones de la provincia en las grandes protagonistas de la Fiesta

La Hoguera Oficial de Alicante abre una ventana a la provincia. En pleno proceso de montaje del monumento que preside la plaza del Ayuntamiento durante estas Hogueras de 2026, la visita de la corporación municipal se ha celebrado con una presencia poco habitual en este acto, la de varios alcaldes y representantes de municipios alicantinos que este año se ven reflejados en "Singulares", la creación de Pedro Espadero que convierte las tradiciones festeras de la provincia en protagonistas de la Fiesta.

Así, el desarrollo del montaje de las piezas del monumento ha permitido descubrir algunas de las escenas que conforman este recorrido por las costumbres populares de la provincia. Entre ellas aparecen referencias a las fiestas tradicionales de la ciudad como San Antón, el Raval Roig, las fiestas de Tabarca o las Cruces de Mayo del barrio de Santa Cruz, junto a manifestaciones culturales tan reconocibles en la provincia como los Enfarinats de Ibi, la Noche de los Cirios de Busot o el Misteri d’Elx. Precisamente, la representación de la Noche de los Cirios fue la elegida para presentar la Hoguera Oficial en la Exposición del Ninot.

Para Pedro Espadero, la intención ha sido destacar aquellas celebraciones que destacan por su carácter único. "Le hemos dedicado la hoguera a fiestas que para mí son singulares y que valía la pena destacar", explicó el artista, quien recordó que están representados municipios como Busot, Ibi, Onil, Elche, Torremanzanas, Villajoyosa o Alcoy. "No hemos elegido necesariamente sus fiestas más conocidas, sino aquellas que tienen algo diferente. De ahí el lema", señaló Espadero.

Foto de familia de los representantes de los municipios que han acudido a la visita a la Hoguera Oficial con la corporación municipal y las Belleas del Foc / Alex Domínguez

Municipios que se sienten representados

La presencia de alcaldes y representantes municipales, de municipios como Busot, Torremanzanas, Ibi y Elche, durante la visita institucional evidenció la buena acogida de la iniciativa. Desde Busot, su alcalde, Alejandro Morant, destacó el simbolismo de que la Hoguera Oficial mire más allá de la ciudad de Alicante. "Estamos orgullosos de que la Hoguera Oficial recuerde que no representa solo a Alicante, sino a toda la provincia. Es un gesto muy bonito que demuestra que somos una provincia unidad", afirmó Morant.

Estamos orgullosos de que la Hoguera Oficial recuerde que no representa solo a Alicante, sino a toda la provincia. Es un gesto muy bonito que demuestra que somos una provincia unidad Alejandro Morant, — Alcalde de Busot

En una línea similar se expresó el alcalde de Torremanzanas, José Miguel Bernabéu, quien valoró que el monumento que se planta en la plaza del Ayuntamiento incorpore elementos de diferentes localidades. "La idea me parece fantástica, la Hoguera Oficial nos representa un poco a todos y también a toda la provincia", aseguró Bernabéu tras la visita.

El arista Pedro Espadero muestra a los representantes de los municipios de Elche, Busoy, Ibi y Torremanzanas la Hoguera Oficial / Alex Domínguez

Uno de los guiños más destacados es el dedicado al Misteri d’Elx, una de las manifestaciones culturales más importantes del territorio. La concejala de Fiestas de Elche, Inma Mora, agradeció el reconocimiento y destacó el orgullo que supone ver reflejada esta tradición en el principal monumento de las Hogueras de Alicante. "Me ha parecido una excelente idea que se haya tenido ese gesto con otros municipios y particularmente con el nuestro mostrando el Misteri que es nuestra seña de identidad. Agradecemos de todo corazón que muestren durante estos días de fiesta esa joya tan importante para los ilicitanos", señaló Mora.

La idea me parece fantástica, la Hoguera Oficial nos representa un poco a todos y también a toda la provincia José Miguel Bernabéu, — Alcalde de Torremanzanas

Una hoguera para toda la provincia

Por su parte, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, subrayó que la visita ha permitido compartir la ilusión de quienes se sienten representados en el monumento oficial de la ciudad. "Estamos encantados de acoger a alcaldes y representantes de la provincia que hoy ven reflejadas las fiestas de sus ciudades y pueblos en estos ninots", indicó Cutanda quien agradeció además la implicación de los municipios participantes y animó a todos los alicantinos a disfrutar de estas Hogueras.

Así, entre ninots, tradiciones y símbolos llegados de distintos puntos del territorio, "Singulares" ya ha logrado uno de sus objetivos antes incluso de arder, reunir en Alicante a una provincia diversa en sus costumbres, pero unida por sus fiestas. Un homenaje colectivo que convierte la Hoguera Oficial en un escaparate de la identidad alicantina.