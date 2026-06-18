La Hoguera Oficial infantil llega a la plaza del Ayuntamiento de Alicante

La plaza del Ayuntamiento de Alicante ya tiene a una de sus grandes protagonistas. La Hoguera Oficial infantil de 2026, titulada “Equilibri” y obra de Sergio Gómez, ha quedado plantada este jueves convirtiendo la plaza consistorial en un escenario donde el color, la fantasía y la reflexión caminan de la mano.

El monumento, que ya ocupa su espacio junto a la Hoguera Oficial adulta “Singulares”, invita a mirar el mundo desde la idea del equilibrio. Lo hace a través de un universo inspirado en los malabaristas y los arlequines, personajes que sostienen, juegan y avanzan sobre una fina línea que simboliza la búsqueda de armonía entre las personas, la economía y el medio ambiente. Una propuesta que traslada conceptos complejos al lenguaje de la infancia mediante escenas llenas de movimiento y detalles.

Entre todas las figuras destaca una gran cara femenina que se eleva sobre el conjunto y que supone una de las imágenes más impactantes del monumento. Su presencia rompe con la estética de años anteriores y renueva la silueta de la hoguera en un emplazamiento tan emblemático como la plaza del Ayuntamiento.

La Hoguera Oficial Infantil toma la plaza del Ayuntamiento de Alicante / Alex Domínguez

Alrededor de ella se despliega una escena repleta de personajes circenses, juegos visuales y guiños al concepto de equilibrio que da nombre a la obra. Las distintas figuras interactúan entre sí creando una composición dinámica que invita a recorrerla desde todos los ángulos y descubrir nuevos detalles a cada paso. La composición reúne cerca de cuarenta ninots distribuidos en una estructura de tres metros de altura que aprovecha cada rincón para contar una historia.

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Trayectoria en la plaza

“Equilibri” es además la undécima Hoguera Oficial infantil consecutiva que Sergio Gómez planta en la plaza del Ayuntamiento, un espacio en el que se ha convertido en una referencia para miles de alicantinos y visitantes durante las fiestas. Con un presupuesto de 25.000 euros, el monumento vuelve a ocupar uno de los lugares más fotografiados de las Hogueras y desde hoy forma parte de la imagen de una ciudad que ya vive plenamente sus días grandes.