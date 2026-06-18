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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: Luceros ya espera su primera mascletà del año

Fuegos Artificiales del Mediterráneo serán los protagonistas este mediodía en un disparo que no entrará en concurso

Empieza la cuenta atrás: las hogueras de Especial muestran sus primeras piezas

Empieza la cuenta atrás: las hogueras de Especial muestran sus primeras piezas

Empieza la cuenta atrás: las hogueras de Especial muestran sus primeras piezas / Rafa Arjones

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Lydia Ferrándiz

O. Casado

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

Sara Rodríguez

Faltan pocas horas para que den comienzo las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya comienza a ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros llegará hoy. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Anoche tuvo lugar la esperada Arribada del Foc en la fachada de El Corte Inglés y hoy, además de la mascletà, se inaugurará el Mercadito de Hogueras.

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