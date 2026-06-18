Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: Luceros ya espera su primera mascletà del año

Faltan pocas horas para que den comienzo las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya comienza a ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros llegará hoy. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Anoche tuvo lugar la esperada Arribada del Foc en la fachada de El Corte Inglés y hoy, además de la mascletà, se inaugurará el Mercadito de Hogueras.

O. Casado Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, jueves 18 de junio Faltan pocas horas para que comiencen las Hogueras de Alicante 2026 y los actos festeros comienzan a hacer acto de presencia. Este jueves, 18 de junio, la pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la primera mascletà del año desde este mítico enclave. Los protagonistas serán Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadores del concurso en 2024 y 2025, aunque este primer disparo no participará en el certamen de este año. Por la noche, a partir de las 21.00 horas, será la inauguración del Mercadito de Hogueras en el Paseo Federico Soto. Este año estará gestionado por la Federació de Fogueres con unos precios que puedes consultar aquí.

Borja Campoy Así ha sido l'Arribada del Foc 2026 / Pilar Cortés La Arribada del Foc recupera su esencia para encender las Hogueras de Alicante La Arribada del Foc ha recuperado este miércoles buena parte de su mejor esencia para anunciar la entrada de Alicante en los días grandes de Hogueras. La fachada de El Corte Inglés de Churruca ha vuelto a convertirse en escenario de luz, música y pólvora ante un público numeroso, con muchos alicantinos concentrados en el entorno de la plaza de la Estrella para asistir a ese momento en el que la Fiesta deja de ser cuenta atrás y empieza a sentirse ya como una realidad inmediata. Lee aquí toda la información.

Lydia Ferrándiz Empieza la cuenta atrás: las hogueras de Especial muestran sus primeras piezas / Rafa Arjones Las hogueras de Especial empiezan a tomar altura en Alicante Alicante ya ha comenzado a cambiar de aspecto. Las calles que dentro de unos días serán escenario de algunos de los monumentos más espectaculares de las Hogueras vivieron este miércoles una intensa jornada de actividad con la llegada de las primeras piezas de la categoría Especial. Camiones, grúas y operarios marcaron el ritmo de un día que dejó las primeras imágenes de una ciudad inmersa de lleno en la plantà. Tras meses de trabajo en los talleres, los monumentos han comenzado a ocupar sus emplazamientos definitivos. Aunque todavía quedan jornadas decisivas por delante hasta el próximo domin 21 de junio, cuando el jurado emita su veredicto y se conozca cuál es la mejor hoguera de Alicante, los primeros ninots y estructuras ya permiten intuir el volumen y las dimensiones de unas propuestas que volverán a convertir la categoría reina en uno de los grandes focos de atención de la Fiesta. Lee aquí toda la noticia.

Lydia Ferrándiz Alex Domínguez El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante Un remate que llegó antes de tiempo y unos espectadores que tuvieron que apresurarse para no perderse el momento más esperado de la jornada. La plantà de la Hoguera Oficial de Alicante dejó este martes una imagen poco habitual cuando la pieza principal de "Singulares" coronó el monumento antes de lo previsto, sorprendiendo incluso a quienes, por tradición, acostumbran a seguir de cerca cada fase de la maniobra. El operativo arrancó pasadas las 17 horas en la plaza del Ayuntamiento y, durante buena parte de la tarde, la atención se centró en los trabajos previos para preparar la elevación de la pieza horizontal de 18 metros diseñada por Pedro Espadero. Sin embargo, el remate acabó tomando altura antes de las 20 horas, adelantándose a las previsiones y pillando fuera de la plaza al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor, que en esos momentos se encontraban visitando el Archivo Municipal. Lee aquí la noticia completa.

Carmen Tomàs Así es la "hoguera oficial" del PSOE de Alicante / INFORMACIÓN El PSOE de Alicante y la “plantà” de su hoguera más crítica: un ninot para Les Naus, las bibliotecas cerradas y los árboles ausentes “Alicante no es solo sol y playa”. El PSOE de Alicante ha llevado a cabo su particular “plantà” en redes sociales con una hoguera crítica cuyos ninots representan cada una de las “necesidades vitales” de la ciudad de Alicante con especial mención a la ya bautizada como "Venus" de La Almadraba. “Esta hoguera representa los pilares que construyen una Alicante más justa, sostenible y humana”, han señalado en referencia a la publicación. “Cada ninot alza la voz por una necesidad vital: el deporte, el medio ambiente, la vivienda, la participación, cultura, la igualdad, educación y un turismo sostenible”, han indicado. En su crítica, los socialistas alicantinos han querido dejar constancia que la ciudad es mucho más que sol y playa sino “una ciudad que encara los problemas con inteligencia colectiva, diálogo y justicia social”. Lee aquí la noticia completa.

Borja Campoy Luceros se prepara para recibir un año después la fiesta de la mascletà, en uno de los actos centrales de las Hogueras / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ Luceros abre este jueves las mascletás con un disparo fuera de concurso y el reto de completar el cartel La plaza de Luceros volverá a detener Alicante cada día a las dos de la tarde pero el concurso de mascletás de las Hogueras 2026 arrancará este jueves con una anomalía que ya se ha convertido en síntoma. El primer disparo correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo y quedará fuera de concurso. La firma de Vilamarxant, ganadora del pasado año, repetirá además el domingo 21, ya dentro del certamen, después de que solo se presentaran seis empresas para cubrir los siete días de pólvora en el epicentro de la Fiesta. Lee aquí toda la información.

Alex Domínguez VÍDEO | ¿Quieres volver a ver la mascletà ganadora del año pasado? Los que estuvieron el año pasado en la plaza de los Luceros el domingo 22 de junio seguro que no han podido olvidar la mascletà de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo. "Irrepetible" fue el calificativo más repetido durante todo el día y cuando se conoció que ese disparo había sido el ganador del concurso de 2025. Si no estuviste allí o si quieres volver a verla, no te pierdas la mascletà, a vista de dron. Áxel Álvarez

Manuel Lillo Borja Campoy | Lydia Ferrándiz El carril bici de Soto, de ser una prioridad para el Ayuntamiento a volverse a cortar estas Hogueras La bicicleta tampoco es una opción durante las Hogueras. Al menos en la avenida Federico Soto, en las inmediaciones del Mercadito que cada año se despliega en la zona peatonal de la céntrica calzada, que concentra un ámbito de atención protocolaria, una parte gastronómica, una área institucional y capacidad para el desarrollo de ocio con música. Alrededor de este Mercadito se alargan dos carriles bici, uno en cada sentido, que conecta el principio de la avenida (en su parte colindante a Maisonnave, Calvo Sotelo y Doctor Gadea) con Luceros a través de Soto. Y precisamente, el corte de este vial para vehículos no motorizados ya suscitó quejas en ediciones anteriores. Lee aquí la noticia completa.

Jose A. Rico La primera ola de calor puede traer (otra vez) las Hogueras más tórridas de la historia La ola de calor que empezará a desembarcar este viernes en la provincia de Alicante puede dejar unas Hogueras para la historia en la capital por las altas temperaturas. Y el pasado año se batió el récord y fueron las más calurosas por la temperatura media de los cinco días grandes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que, si se cumplen las previsiones, se superarían los valores de 2025. Y es que se espera, sobre todo a partir del lunes, que las máximas en puntos del interior de la provincia se acerquen a los 40 grados y pueda haber incluso noches ecuatoriales, es decir que el mercurio no baje de 25 grados. Desde Aemet han recordado que las Hogueras de 2025 fueron "las más cálidas desde que tenemos registros, 3,9 °C más que la media 1991-2020 y 1 °C más que las de 2005, que hasta entonces eran las más cálidas". Lee aquí la noticia completa.