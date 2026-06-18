Les Naus, Barcala, los bomberos y el Parque Central pasan la criba de la crítica de INFORMACIÓN

El premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras ya tiene sus ocho finalistas. El jurado ha seleccionado las escenas de Calvo Sotelo, Doctor Bergez Carolinas, Florida Sur, Francisco Albert, Mercado Central, Pío XII, Port d’Alacant y Sagrada Familia entre las 16 comisiones inscritas inicialmente en la décima edición del galardón. La criba mantiene una mirada muy pegada a la actualidad de Alicante, con Les Naus, la vivienda, Luis Barcala, los bomberos, el Parque Central, la limpieza, el aparcamiento, la pérdida de tradición festera y los conflictos internacionales como grandes temas de fondo.

Las ocho propuestas seleccionadas serán visitadas por el jurado el 21 de junio, a partir de las 9.30 horas. La decisión se conocerá esa misma tarde, desde las 16 horas, y la comisión ganadora tendrá que estar presente para la entrega de premios, prevista el 22 en la tribuna oficial. El concurso, impulsado por INFORMACIÓN junto a la Federació de Fogueres premia la estética, la sátira, el humor y la actualidad de las escenas, con especial atención al ámbito local.

La actualidad internacional entra en la selección de la mano de Calvo Sotelo, con “La alienación de la guerra”. La propuesta mira a los conflictos bélicos desde la distancia con la que muchas veces se consumen en directo. En la escena aparece un rostro dividido entre Estados Unidos e Israel, en una referencia al bombardeo del Mercado Central del 25 de mayo. La crítica apunta a una sociedad que contempla guerras retransmitidas y acaba reduciendo la tragedia a estadísticas.

Doctor Bergez Carolinas plantea un particular Monopoly alicantino con Luis Barcala como icono del tablero. La primera casilla lleva al aparcamiento y a los problemas para circular por el centro. Otra parada conduce a Les Naus y a la polémica por las viviendas protegidas adjudicadas. También aparecen los barrios sucios, con referencias a la limpieza y los contenedores, y el Museo de Hogueras, donde la crítica mira hacia Cristina Cutanda y a los conflictos acumulados por permisos, subvenciones y promesas pendientes.

Juegos de palabras

Florida Sur recurre al juego de palabras con la flor para situar al alcalde en medio de un campo de flores y coles. Cada una representa, según la comisión, un problema de la ciudad que florece en el huerto municipal sin que llegue a solucionarse. Francisco Albert, por su parte, sitúa el foco en el Parque Central y en la larga espera del proyecto tras el soterramiento de las vías. La escena representa a Barcala como un vendedor entusiasta que promete “un nuevo pulmón para Alicante”, mientras alrededor aparecen las tensiones entre zonas verdes, vivienda, torres, intereses inmobiliarios y restos arqueológicos.

Mercado Central también lleva Les Naus al centro de su escena, aunque desde un tono más callejero. Barcala aparece como un trilero manejando las llaves de las viviendas protegidas, en una referencia directa a la polémica por el reparto de pisos adjudicados. El guiño “¿Dónde están las llaves?” sirve como pregunta satírica sobre quién controla esas viviendas y cómo se ha gestionado un caso que ha marcado la actualidad municipal de los últimos meses.

La seguridad festera entra en la final con Pío XII, que convierte al jefe de bomberos de Alicante, Daniel González, en protagonista de la escena. Aparece con ruedas y un metro, junto a referencias a extintores, barracas con ruedas, distancias de seguridad, permisos de cremà y nuevas exigencias para los recintos festeros. La crítica se mueve en tono burlesco sobre las restricciones que han marcado el debate previo a estas Hogueras, especialmente por las medidas previstas para 2027.

Identidad festera

Port d’Alacant presenta “¿Festa? La cultura ahogada en un vaso de tubo”, una escena sobre la pérdida de identidad festera frente a determinados modelos de ocio. La propuesta contrapone la tradición de las Hogueras con el macrobotellón, la barra libre, el descontrol y la conversión de la fiesta popular en simple decorado. Sagrada Familia completa la selección con otra escena dedicada a Les Naus, centrada en la sospecha sobre los adjudicatarios y nombres próximos a la Concejalía de Urbanismo.

El primer premio estará dotado con 500 euros y banderín acreditativo, el segundo con 300 euros y banderín y el tercero con 200 euros y su correspondiente banderín. La décima edición mantiene así la apuesta por una crítica que convierte el monumento en lectura de la ciudad. Les Naus, los bomberos, el ocio, la guerra o el Parque Central llegan a la calle en forma de ninot, escena y sátira. Ahora será el jurado, compuesto por dos representantes de INFORMACIÓN, dos de la Federació y uno del Gremio, el que decida qué hoguera afina mejor el golpe de la crítica, con especial atención a la local.