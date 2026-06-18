Luceros ya huele a pólvora con una mascletà que no parecía de exhibición

Sobre el papel, era una exhibición. Una mascletà fuera de concurso para abrir boca. Un disparo para calentar las Hogueras. Pero Mediterráneo, los vigentes ganadores, no entiende de nada de eso. Los valencianos respetan Luceros como así se ha visto este jueves en el arranque de los espectáculos pirotécnicos de las Hogueras, con una primera propuesta que no podrá ganar al no entrar en concurso, pero no por su calidad.

La mascletà ha arrancado con una tradicional traca valenciana, especialmente larga. Luego ha sido el turno para la primera fase de disparo aéreo, con un primer tramo colorido, que ha ido ganando en intensidad, como debe ser.

Poco antes de llegar al primer minuto, la fase aérea ha ganado en fuerza, hasta alcanzar su remate al minuto y medio del inicio de la mascletà. Turno entonces para la fase terrestre, con un arranque con algún silencio, sin más importancia, y menos en un disparo sobre el papel de exhibición.

Las mejores imágenes de la mascletà de hoy 18 de junio de 2026 / Rafa Arjones

El fuego terrestre ha estado acompañado por truenos y silbatos, que han ido subiendo en intensidad poco a poco. Sin pausas.

Y así hasta que el reloj superaba los primeros cuatro minutos. Ahí ha llegado el terremoto terrestre. Bueno. Muy bueno. Distribuido en dos fases y con una intensidad de altura, que ha dado paso al remate aéreo. También más que digno.

Al final, cinco minutos y seis segundos d espectáculo en los que se han quemado 75 kilos de pólvora, llegándose hasta los 126 decibelios de potencia.

La cita de Luceros de cada mes de junio no ha podido empezar este 2026 de mejor manera: con Fuegos Artificiales del Mediterráneo. La empresa valenciana fue la triunfadora el pasado año con una mascletà inolvidable en Alicante, con un un disparo histórico, el mejor según los más veteranos de la plaza. La mascletà de Mediterráneo, que arrasó en el concurso de las Hogueras 2025, provocó en los asistentes tal sensación, con un terremoto infinito y un bombardeo de época, que casi 365 días después aún se recuerda. Entonces fue el antepenúltimo disparo, el del 22 de junio. Este año su presencia en Luceros se ha adelantado, aunque habrá ración doble: la exhibición de este jueves… y la de concurso del domingo.

Terremoto de la mascletà de hoy 18 de junio de 2026 / Alejandro J. Fuentes

Eso sí, los siempre esperados espectáculos pirotécnicos en torno a la fuente de Luceros han empezado este jueves, aunque no como merecen unas fiestas como las Hogueras, casi centenarias. Y no por su calidad, que nunca se pone en duda cuando el disparo lo diseña Fuegos Artificiales del Mediterráneo, sino porque ha sido una exhibición, una mascletà de prueba, y no una candidata a la victoria en un concurso de peso dentro del sector de la pólvora.

Y todo porque el Ayuntamiento de Alicante, y no es una novedad de este año, no consigue atraer a las empresas necesarias, y no será que no hay en la Comunidad (y también fuera de ella), para completar el calendario festero, que consta de siete disparos (no hablamos de los 19 de València), desde el 18 al 24 de junio.

Este año, solo seis firmas se interesaron, dejando una fecha libre, la de este 18 de junio. Hace dos años, lo mismo. Entonces fue Tamarit quien completó el hueco, disparando en dos tardes en Luceros. Y en 2023, otra vez: Pirotecnia Ferrández fue ese año la que asumió el primer y el último disparo. Una foto repetida en el tiempo que evidencia que existe un problema al que, por ahora, no se le encuentra (si es que se le busca) solución.

Más cortas, a priori

Este 2026, el concurso oficial de mascletás de Luceros que arrancará oficialmente este viernes cuenta, a priori, con seis aspirantes, uno menos que el pasado año. Que las seis propuestas aspiren a ganar ya dependerá de las pirotécnicas, que reciben 8.500 euros por disparo, una cantidad invariable este año.

La duración mínima de las mascletás supone el principal cambio en las bases municipales ya que, sin contar los truenos de aviso, se ha fijado en cinco minutos, treinta segundos menos que en los últimos años, con el objetivo de concentrar la pólvora en busca de disparos más intensos.

El ambiente en el entorno de Luceros antes de la primera mascletà / Pilar Cortés

El tiempo máximo sigue siendo de siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán eliminados. El peso máximo de la materia reglamentada se fija en 150 kilos. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.

Seis "oficiales"

Tras la exhibición previa de este jueves, este viernes llegará Pirotecnica Crespo (de Alzira, Valencia) y el sábado será el turno de Pirotecnia Turis (Turis, Valencia). Uno de los disparos más esperados se producirá el domingo, con Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia), los vigentes ganadores (con triunfos en 2025 y 2024), que darán el relevo el lunes a unos debutantes: Pirotecnia Pibierzo (León).

La jornada del lunes, 23 de junio, estará reservada para unos clásicos de Luceros, Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia), los grandes dominadores de los últimos años. Mientras que el martes, día de San Juan, el concurso finalizará con Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón).

Este año no dispararán dos apellidos ligados íntimamente a la fuente de Bañuls, dos empresas marcadas por la desgracia: ni Sirvent, de Alicante, ni Ferrández, de Redován.