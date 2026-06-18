Mascletà de hoy en Alicante: primer disparo desde Luceros pero fuera de concurso
Fuegos Artificiales del Mediterráneo serán los protagonistas este mediodía en el primer disparo en la céntrica plaza alicantina
Las Hogueras de Alicante 2026 están a la vuelta de la esquina y el olor a pólvora está más cerca. Este jueves se inician las mascletás desde la plaza de los Luceros con un disparo que correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, pero que no entrará en concurso.
El concurso oficial de este año arrancará el viernes, 19 de junio, de la mano de Pirotecnia Crespo, a los que seguirán los también valencianos Pirotecnia Turis, el sábado. El domingo volverán a la plaza Fuegos Artificiales del Mediterráneo, esta vez sí para tratar de ser los ganadores de este 2026 después de lograrlo en 2024 y 2025 y el lunes será el turno de Pirotecnia Pibierzo, de León. El martes los murcianos Hermanos Ferrández serán los protagonistas mientras que el certamen de este año lo cerrará Pirotecnia de Alto Palancia, de Castellón.
Calendario de las mascletás de 2026
Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año:
- Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)
- Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)
- Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)
- Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)
- Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)
- Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)
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