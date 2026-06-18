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Esto es lo que opinan los alicantinos de la primera mascletà de Hogueras: “Me ha puesto los pelos de punta”

La primera mascletà de las Hogueras, aunque fuera de concurso, emociona en la plaza de los Luceros

Esto es lo que opinan los alicantinos de la primera mascletà de Hogueras: “Me ha puesto los pelos de punta”

Esto es lo que opinan los alicantinos de la primera mascletà de Hogueras: “Me ha puesto los pelos de punta”

Esto es lo que opinan los alicantinos de la primera mascletà de Hogueras: “Me ha puesto los pelos de punta” / Lydia Ferrándiz

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El rugido de la pólvora ha vuelto a la plaza de los Luceros de Alicante y, con él, han regresado también las primeras sensaciones de unas Hogueras que ya empiezan a vivirse con fuerza en la ciudad. Este jueves, la plaza de los Luceros ha vuelto a convertirse en el epicentro del estruendo con la primera mascletà, un disparo inaugural a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo que, aunque fuera de concurso, ha servido como aperitivo del calendario pirotécnico que está por venir.

Entre los alicantinos que se han acercado a presenciar el disparo, muchos han coincidido en describir la experiencia como intensa y emocionante, destacando que les ha puesto “los pelos de punta”. Aun así, el sentimiento general es de expectación: esta primera mascletà se percibe como un calentamiento antes del gran momento del domingo 21 de junio, cuando la misma pirotecnia volverá a la Plaza de los Luceros ya en competición, con la ambición de repetir sus éxitos de 2024 y 2025.

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