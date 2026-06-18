Esto es lo que opinan los alicantinos de la primera mascletà de Hogueras: “Me ha puesto los pelos de punta”
La primera mascletà de las Hogueras, aunque fuera de concurso, emociona en la plaza de los Luceros
El rugido de la pólvora ha vuelto a la plaza de los Luceros de Alicante y, con él, han regresado también las primeras sensaciones de unas Hogueras que ya empiezan a vivirse con fuerza en la ciudad. Este jueves, la plaza de los Luceros ha vuelto a convertirse en el epicentro del estruendo con la primera mascletà, un disparo inaugural a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo que, aunque fuera de concurso, ha servido como aperitivo del calendario pirotécnico que está por venir.
Entre los alicantinos que se han acercado a presenciar el disparo, muchos han coincidido en describir la experiencia como intensa y emocionante, destacando que les ha puesto “los pelos de punta”. Aun así, el sentimiento general es de expectación: esta primera mascletà se percibe como un calentamiento antes del gran momento del domingo 21 de junio, cuando la misma pirotecnia volverá a la Plaza de los Luceros ya en competición, con la ambición de repetir sus éxitos de 2024 y 2025.
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