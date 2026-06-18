Pedro Soriano se emociona ante el homenaje de Mario Gual a la hoguera que nunca pudo terminar: "Era una cosa que tenía guardada en el corazón"

Hay historias que nunca terminan de cerrarse y, para Pedro Soriano, uno de los artistas foguerers más reconocidos de Alicante, una de esas historias tenía nombre propio: "Sal de mi tierra". La hoguera que diseñó para Altozano en 2004, el año en que la comisión debutaba en categoría Especial, acabó convirtiéndose en uno de los capítulos más amargos de su carrera al no poder plantarse tal y como había sido concebida.

Veintidós años después, aquella obra ha regresado de forma inesperada a las calles de Alicante. Lo ha hecho gracias a Mario Gual, autor de la hoguera de Calvo Sotelo para este 2026, que ha querido recuperar la esencia de aquel remate para integrarla en "Al·lucinació", el monumento con el que la comisión afronta su regreso a Especial. Un gesto cargado de simbolismo que este jueves vivió uno de sus momentos más emocionantes durante la subida del remate.

Entre los asistentes se encontraba el propio Soriano, invitado por la comisión para contemplar de cerca un homenaje que le tocó profundamente. "Estoy muy contento, esta es una de esas cosas que tenía guardada en el corazón", confesó el artista.

El respeto de una generación a otra

Detrás de este guiño se encuentra la admiración que Mario Gual siente por la obra de Pedro Soriano. El artista de Calvo Sotelo reconoce que el remate de "Sal de mi tierra" forma parte de esos iconos que han marcado a varias generaciones de creadores foguerers. "Para mí es uno de los remates más emblemáticos de las Hogueras de Alicante. Lo llevo en el corazón desde hace años y siempre he tenido una enorme admiración por Pedro", explicó Gual tras la subida de la pieza.

El artista insistió en que no se trata de una reproducción literal de aquella pieza, sino de una reinterpretación que bebe de su esencia y de su composición para rendir tributo a una obra que considera fundamental dentro de la historia reciente de la Fiesta. Mario Gual reconoció incluso que durante mucho tiempo no se atrevió a hablar directamente con Soriano sobre la idea. "Me impone muchísimo respeto por toda su obra y lo que había aportado a la Fiesta", confesó Gual.

Calvo Sotelo hace realidad 22 años después el remate que Pedro Soriano nunca pudo plantar / Rafa Arjones

El recuerdo de una herida que sigue presente

La historia de "Sal de mi tierra" ocupa un lugar singular en la memoria de las Hogueras. La obra estaba presupuestada en 52.000 euros y planteaba una reflexión sobre los valores de la Fiesta, reivindicando todo aquello que la hace grande mientras señalaba también aquello que, a juicio del artista, debía quedar fuera de ella, desde la mala fe hasta los intereses políticos. Sin embargo, el monumento nunca pudo mostrarse tal y como había sido diseñado. Diversos problemas durante el proceso de transporte y montaje impidieron completar la plantà dentro de los plazos establecidos y la hoguera terminó siendo descalificada.

"Me quedé muy triste, sobre todo por la comisión", recordó Soriano. "Nunca me había pasado algo así, había vivido situaciones difíciles y siempre había conseguido salir adelante, pero aquel año se juntaron muchas circunstancias". El artista foguerer explicó que los retrasos acumulados en el traslado de las piezas acabaron siendo determinantes. "Tendríamos que haber empezado varios días antes y cuando comenzamos ya se nos había echado el tiempo encima", rememoró Soriano.

Aunque han pasado más de dos décadas, reconoce que aquel episodio continúa siendo una de las grandes espinas de su trayectoria. Por eso, el homenaje impulsado por Gual le ha permitido reencontrarse con una parte de su historia profesional que nunca olvidó. "Ha sido emocionante verlo. Era una hoguera muy bonita, con mucho color, y que alguien la recuerde después de tantos años significa mucho para mí", destacó Soriano.

Una hoguera con memoria

La presidenta de Calvo Sotelo, Chari Palomar, respaldó desde el primer momento la propuesta de Gual. "Cuando me lo planteó le dije que sí enseguida", señaló Palomar. Para la presidenta de la comisión, el homenaje supone también un reconocimiento a una parte importante de la historia artística de las Hogueras. "Yo me acuerdo de la historia de ese remate y, además, una de las hogueras a las que más carió le tengo es "Crisol" una de las obras que Soriano plantó en el Ayuntamiento de Alicante", confesó Palomar.

La comisión continúa trabajando en los últimos detalles de "Al·lucinació", un monumento que mezcla crítica social, referencias a la cultura alicantina y homenajes a grandes artistas foguerers. Todavía quedan piezas por colocar para alcanzar los 18 metros previstos, pero la imagen más significativa de la jornada ya se había producido, la de una Fiesta que, más de veinte años después, ha decidido devolverle un pequeño fragmento de aquella historia que permanecía guardada, intacta, en su corazón.