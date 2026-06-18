¿Tu perro tiene miedo a los petardos? Esto es lo que debes hacer para protegerlo durante las Hogueras

Para muchos alicantinos, las Hogueras son pólvora, música, calle y fiesta. Para muchos perros, en cambio, esos mismos días pueden convertirse en una auténtica pesadilla. El sonido de los petardos, las mascletás y los fuegos artificiales no se vive igual desde el suelo, con un oído mucho más sensible y sin entender qué está ocurriendo. Por eso no es raro ver a perros temblando, jadeando, escondidos debajo de una mesa o intentando huir cuando empiezan las explosiones.

Y ahí llega el primer error: actuar cuando los petardos ya están sonando. Los especialistas recuerdan que la clave está en anticiparse. Si un perro ya ha mostrado miedo otros años, no conviene esperar a la noche más ruidosa para improvisar soluciones.

Por qué los perros tienen miedo a los petardos

El miedo de los perros a la pirotecniano es un capricho ni una exageración. Los perros perciben los sonidos con mucha más intensidad que las personas y, además, no pueden prever cuándo llegará el siguiente estallido.

A eso se suma el olor a pólvora, las vibraciones y el ambiente alterado de la calle. Todo junto puede provocar una respuesta de estrés muy fuerte: temblores, salivación, taquicardia, hiperventilación, llanto, ladridos, bloqueo o intentos de fuga.

Algunos perros solo se inquietan un poco. Otros entran en verdadero pánico.

No esperes a que empiecen los petardos

Uno de los consejos más importantes es preparar la casa antes de los momentos de más ruido. Cerrar ventanas, bajar persianas y dejar una habitación tranquila ayuda a reducir el impacto acústico. También puede funcionar poner música suave o la televisión para amortiguar los sonidos de fuera.

Lo ideal es crear una zona de refugio: un transportín abierto, una cama tipo cueva, un rincón con mantas o una mesa con cojines debajo. Muchos perros buscan espacios pequeños cuando tienen miedo. Si el animal decide esconderse en el baño, en la ducha o detrás del sofá, no hay que obligarlo a salir. Ese lugar puede ser su zona segura durante las Hogueras.

Rafa Arjones

Qué hacer si tu perro tiembla, llora o se esconde

Durante los petardos, el perro necesita calma. Y muchas veces esa calma empieza por la actitud de la persona que tiene al lado. No conviene ignorarlo por completo si está pasándolo mal, pero tampoco reaccionar con dramatismo. Si el dueño se muestra muy nervioso, el animal puede interpretar que realmente hay un peligro grave.

La mejor opción suele ser acompañarlo con tranquilidad, hablarle de forma suave si eso le ayuda y permitir que decida si quiere contacto o prefiere esconderse.

Tampoco hay que reñirle, forzarle a salir ni obligarle a “acostumbrarse” exponiéndolo directamente al ruido. Esa técnica puede empeorar el miedo.

Una perrita antes de la mascletà de Luceros de hoy. / Rafa Arjones

Paseos durante Hogueras: siempre atado y en horas tranquilas

Durante los días de más actividad pirotécnica, los paseos deben planificarse con cuidado. Lo recomendable es salir en las horas más tranquilas, evitar zonas con petardos y llevar siempre al perro atado, incluso si normalmente pasea suelto en lugares seguros.

Un solo estallido puede provocar una reacción de pánico. El perro puede salir corriendo, desorientarse y no responder a la llamada.

También conviene revisar collar, arnés, correa y chapa identificativa. En fiestas con petardos aumentan los avisos de animales perdidos, precisamente porque muchos huyen asustados.

Cuidado con balcones, ventanas y puertas

Otro punto importante es controlar los accesos de casa. Un perro asustado puede intentar escapar por una puerta abierta, asomarse a una ventana o salir a un balcón en un momento de pánico. Durante los días de Hogueras, es mejor evitar que tenga acceso libre a terrazas, balcones o ventanas abiertas.

La prevención puede evitar un susto grave.

Una veterinaria echa en el ambiente un spray de feromonas. / Rafa Arjones

Medicación: siempre con veterinario

Hay perros que necesitan más ayuda. Cuando el miedo es muy intenso, puede ser necesario consultar con un veterinario para valorar pautas específicas, suplementos, feromonas o medicación.

Pero nunca conviene improvisar ni dar productos por cuenta propia. Lo que funciona para un perro puede no ser adecuado para otro, y algunos tratamientos deben probarse con antelación para comprobar cómo reacciona el animal.

Si tu perro lo pasa muy mal cada año, la consulta veterinaria no debería dejarse para el último día.

Noticias relacionadas

Errores que debes evitar con tu perro en Hogueras

Las Hogueras forman parte de la vida de Alicante, pero no todos las viven igual. Para un perro con miedo, esos días pueden ser muy difíciles. Preparar la casa, ajustar los paseos y acompañarlo con calma puede marcar la diferencia entre una noche de pánico y una fiesta algo más llevadera.