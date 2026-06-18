La plantà de todas las hogueras arranca con Carrer Sant Vicent y Remigio Soler aún sin el permiso del Ayuntamiento de Alicante

La jornada de plantà de las Hogueras de Alicante de este jueves se ha visto empañada por la incertidumbre de dos comisiones que aún no han recibido las autorizaciones del Ayuntamiento de Alicante. El inicio oficial de la plantà de todas las Hogueras de Alicante ha comenzado este jueves 18 de junio, tras una primera jornada este 17 junio destinada a Especial y Primera categoría, con el habitual despliegue de actividad en las calles, donde comisiones de hogueras y barracas trabajan contrarreloj para levantar sus monumentos.

Sin embargo, el arranque no ha sido completamente uniforme: dos comisiones continúan sin disponer de los permisos de monumento y racó necesarios para poder desarrollar sus trabajos con normalidad. Se trata de las hogueras Carrer Sant Vicent y Remigio Soler, las únicas que, a estas alturas del día, siguen a la espera de la autorización definitiva por parte del Ayuntamiento de Alicante.

La situación contrasta con la evolución de los últimos días, en los que los expedientes pendientes se han ido reduciendo progresivamente: el lunes quedaban quince autorizaciones por resolver, el martes la cifra descendió a ocho y este miércoles únicamente permanecían cuatro expedientes abiertos, correspondientes a dos monumentos y dos racós que afectan, en ambos casos, a estas mismas comisiones.

Mientras el resto de hogueras ha podido iniciar sin contratiempos la instalación de sus monumentos, ninots y estructuras, Carrer Sant Vicent y Remigio Soler afrontan el arranque oficial de la plantà con la actividad condicionada por la falta de permisos. El contexto administrativo mantiene en vilo a ambas comisiones en una de las fases más decisivas del calendario festero.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha transmitido este jueves durante la visita a a las Hogueras Oficiales un mensaje de tranquilidad al asegurar que la situación está prácticamente resuelta. “Estamos ultimando los dos últimos que decíamos ayer y, en el día de hoy, van a salir todos. Todo el mundo va a poder plantar este año en la fecha y hora prevista. Repito que todo el mundo plantará este año tal y como estaba previsto”, ha afirmado Cutanda, insistiendo en que los trámites pendientes se cerrarán a tiempo para garantizar la normalidad del inicio de la plantà.

Incertidumbre en las comisiones afectadas

Pese a este mensaje institucional, en el seno de las comisiones afectadas la situación se vive con cierta inquietud. La presidenta de la hoguera Carrer Sant Vicent, María Victoria Guijarro, ha reconocido que la falta de autorización genera incertidumbre en un momento clave del calendario festivo. La comisión afronta además un año especialmente significativo, tras ascender de Quinta a Segunda categoría, lo que incrementa la complejidad y la exigencia del monumento.

La previsión de Carrer Sant Vicent es iniciar la plantà durante la madrugada del 18 al 19 de junio, aunque todo queda supeditado a la llegada de la autorización municipal. A esta situación se suma la del racó, donde las vallas previstas para delimitar el recinto deben llegar este mismo jueves, pero no pueden instalarse oficialmente hasta contar con el visto bueno administrativo.

Una situación similar se vive en la hoguera Remigio Soler, que este año planta en Sexta categoría. Desde la comisión confirman que continúan pendientes de recibir las autorizaciones necesarias para poder comenzar el montaje de su monumento y racó, lo que mantiene en suspenso el inicio efectivo de sus trabajos.

Todo ello se produce en una jornada clave en la que, de forma paralela, pueden comenzar los cortes de tráfico para el montaje de racós, barracas, calles adornadas y otras instalaciones festivas en distintos puntos de la ciudad. Alicante vive así un escenario de actividad frenética propio del arranque de sus fiestas mayores, aunque con dos comisiones todavía a la espera de una última firma administrativa que les permita incorporarse plenamente a la plantà.