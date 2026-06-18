Problemas en el tráfico de Alicante en el primer día de cierre total por las Hogueras

El centro de Alicante y los barrios ya cuentan con numerosas calles cortadas. A dos días de que empiecen oficialmente las Hogueras, este jueves es el turno de la instalación de barracas, racós y de la llegada de los monumentos de Segunda a Séptima Categoría después de que hicieran lo propio el día anterior los de Especial y Primera.

Ello significa, tal como ha venido anunciando el Ayuntamiento desde días anteriores, que los cortes de tráfico se generalizan en diversas calles. Prueba de ello es la congestión de tráfico visible en los accesos a la ciudad. Por ejemplo en la autovía que accede a la rotonda del Barco, que une La Florida con Babel y San Gabriel. También se registran retenciones desde la avenida de Villajoyosa y en el acceso a la Puerta del Mar, también desde el litoral, y a lo largo de la Vía Parque, especialmente a la altura de Princesa Mercedes, Ciudad de Asís y en el tramo que conecta Gran Vía con el Hospital Doctor Balmis.

A su vez, se acumulan vehículos en la bajada al centro desde la avenida de Novelda y pasando por la avenida de Alcoy, en Benito Pérez Galdós (avenida céntrica habilitada para el paso de autobuses en muchos de sus desvíos), en la avenida de Dénia, desde la carretera de Ocaña hasta la avenida de Orihuela y en la calle México hasta Gran Vía, previo paso por el Puente Rojo.

Circuito

El perímetro afectado queda delimitado por las avenidas Doctor Gadea, Maisonnave, Salamanca y Benito Pérez Galdós; las plazas Músico Óscar Tordera y Poeta Carmelo Calvo; la calle Padre Mariana; la Plaza de España; la Cuesta de la Fábrica; las calles Vázquez de Mella y Juan Bautista Lafora; y las avenidas de los Mártires de la Libertad y Ramón y Cajal.

Dentro de este perímetro se restringirá el tráfico general en las avenidas de Alfonso el Sabio y Estación, mientras que se han previsto medidas específicas para garantizar el acceso de residentes y servicios autorizados. Los peatones podrán circular libremente por estas vías, que durante las Hogueras registran una gran afluencia de público.

Las limitaciones tienen como objetivo favorecer la movilidad y la accesibilidad peatonal en el centro de Alicante, al tiempo que se facilita, en la medida de lo posible, el acceso a residentes, transporte público (autobuses del TAM, taxis, transporte escolar y servicios colectivos autorizados), vehículos de emergencia y seguridad, personas con movilidad reducida, usuarios que necesiten atención o traslado de personas con discapacidad, clientes de hoteles, hostales y residencias, así como vehículos comerciales de servicio.