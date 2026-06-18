La profunda huella de las Hogueras en el callejero de Alicante

En 1932 las Hogueras eran toda una realidad en la ciudad. En menos de un lustro la Fiesta ya tenía un primer reglamento, un pasodoble compuesto, una Bellea como representante, había aparecido la primera barraca e incluso ya había tenido lugar el primer concurso del ninot. Así habían crecido unas celebraciones que habían comenzado en 1928 por el empuje del gaditano José María Py y que serían declaradas de Interés Turístico Internacional en 1983 y Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2014.

Cuatro años después de la primera edición, en 1932, aquella fiesta que había recogido el guante del sentimiento popular y la crítica y que tan bien había calado entre los alicantinos se perpetuaría para siempre en algo tan representativo para una ciudad como su callejero. Aquel año una calle del barrio de San Blas adoptaría el nombre del fundador de les Fogueres, José María Py, fallecido en 1932, apenas cuatro años después de encender una mecha que sigue hoy encendida, profesionalizada y, por qué no decirlo también, algo encorsetada.

Dicho vial, perpendicular a la avenida de Benito Pérez Galdós, sigue luciendo el nombre de a quien Alicante nombró en 2011 como Hijo Predilecto. Py, que fue el primer presidente de la Comisión Gestora, había vivido en Valencia y de su implicación en les Falles se inspiró para les Fogueres. Fue pintor y escultor amateur, trabajó como funcionario de Correos y todavía en la actualidad una hoguera lleva su nombre.

Homenaje de las protagonistas de la Fiesta al fundador, José María Py, en la calle que lleva su nombre. / INFORMACIÓN

Precisamente el barrio de San Blas, en su parte más septentrional, fue el lugar para continuar homenajeando a figuras irrepetibles en la Fiesta. En el entorno de la nueva zona deportiva surgida a mediados de los setenta, donde se ubicó el nuevo estadio del Hércules, el pabellón polideportivo, y varios elementos más como las piscinas, se recordó a los foguerers José Romeu Zarandieta y a Ramón Guilabert Davó.

La calle para el primero, inaugurada en 1975, ha sido escrita en multitud de ocasiones, no sólo en medios alicantinos, por ser el domicilio del estadio y también de la sede social del Hércules. Romeu (1890-1967) heredó un negocio familiar de salazones y luego adquirió un cine en la calle Gravina, el Teatro Nuevo, que luego fue Capitol. Ejerció también de concejal y fue el primer presidente de la Gestora elegido democráticamente entre los presidentes de las hogueras.

La primera calle de la ciudad que rindió homenaje a las Hogueras fue la dedicada a su fundador, José María Py, en 1932

A Guilabert (1886-1963), por su parte, se le recuerda en el callejero, también desde 1975, en la arteria que une la avenida de Doctor Rico con el Centro de Tecnificación. También fue presidente de la Fiesta y concejal, y fue un activo luchador por la urbanización de la Plaza de los Luceros, entonces conocida como la de la Independencia. Regentó una zapatería en la calle Castaños y en 1947 se organizó un acto para entregarle el primer emblema de oro de las Fogueres de Sant Joan.

En la otra parte de San Blas, en su ampliación hacia lo que fue el paso a nivel, los rótulos del barrio recuerdan todo el año las fiestas por excelencia de la ciudad. Entre las dos urbanizaciones Villa Teresa, construidas a mediados de los años noventa, y a espaldas del colegio Las Franciscanas, un pasaje peatonal honra al barraquer, a todos: calle del Barraquer. En la misma zona, frente al centro de salud, desde 1992 se distingue la plaza del Foguerer Tomás Valcárcel, en cuyo alrededor planta la hoguera Santo Domingo, que en 1994 adoptó también el nombre del afamado festero.

Tomás Valcárcel Deza (1903-1999) fue el presidente más longevo de la Gestora, 19 años. En su largo mandato la Fiesta creció en muchos ámbitos, en 1971 se aprobó el traje de Foguerer diseñado por él mismo y dirigió el festival para elegir a la primera Bellea del Foc infantil. Además, fue una figura capital en el teatro y la escenografía de la ciudad.

Homenaje al artista Ramón Marco, con el alcalde Luis Díaz Alperi. / INFORMACIÓN

En el centro de la ciudad, en la arteria principal que es la avenida de Alfonso el Sabio, semioculta en una fachada sobrevive una placa que homenajea al fundador Py en el que fue su hogar. En la plaza del 25 de mayo una estatua de Gastón Castelló hace compañía en uno de los bancos. No es el único guiño de Alicante a uno de sus pintores más afamados. Gastón Castelló Bravo (1901-1986) fue presidente de la Gestora entre 1956 y 1960, uno de los primeros grandes artistas y ganó el primer premio de Hogueras en 10 ocasiones. Además de la citada estatua, un colegio lleva su nombre en el barrio de Los Ángeles, también la avenida que va desde el Hospital General hasta Villafranqueza, así como una parada de Tram por Virgen del Remedio.

Proliferación en Vistahermosa

Con la ampliación de la ciudad y las nuevas urbanizaciones alrededor de Vistahermosa a finales de siglo se optó por rotular varias calles con personalidades estrechamente vinculadas al mundo de las Hogueras. De este modo en las inmediaciones del Centro Comercial Gran Vía se distinguen la calle Foguerer José Ángel Guirao, la calle Bellea del Foc, la de Jacinto Masanet, la Artista Foguerer y la del Artista del Fuego Ramón Marco. Guirao (1945-1998) fue un comerciante y cantante, recordado sobre todo por su implicación en las Hogueras. Tuvo una tienda de artículos religiosos, quedó finalista en un Festival de Benidorm y presidió las hogueras de Gabriel Miró y Santa María.

Pese a los múltiples homenajes, no hay ningún rótulo que recuerde a una mujer

Por su parte, Masanet (1933-1985) fue presidente de la Fiesta entre 1980 y 1982; fue elegido democráticamente, pero su mandato tuvo fuertes detractores. Durante el mismo se abrió el Museo de las Hogueras en el Castillo y se inauguró el monumento al Foguerer de la Plaza de España. El vial dedicado a Ramón Marco es el que une la parte trasera del centro comercial con la clínica HLA y fue inaugurado en 1999. Marco (1919-2006) es el artista más laureado de les Fogueres: ganó el primer premio en 22 ocasiones. Además, es el único artista alicantino que ha plantado la Falla Oficial del Ayuntamiento de Valencia, en 1960. También plantó ocho veces la de Alicante.

En Carolinas, entre las calles San Mateo y Garbinet se encuentra la calle Foguerer, bautizada así en 1964, con Fernando Flores como alcalde de la ciudad. Es el segundo rótulo con vinculación a la Fiesta más antiguo de un callejero alicantino que sigue reconociendo su importancia a las Hogueras. La calle Fogueres de Sant Joan, en el PAU 2, y el parque Damas del Fuego, cerca del parque La Marjal e inaugurado en 2023, son los dos últimos casos. En el Golf se recuerda desde 2003 a Conrado Albaladejo, uno de los principales innovadores de la Fiesta, que dirigió entre los años 1986 y 1992. Democratizó los estatutos de una celebración que exportó fuera de la capital y la amplió con actividades a lo largo de todo el año.

En 2016 el Ayuntamiento dedicó una calle en el Casco Antiguo al foguerer Pedro Fuente, junto a la calle Toledo. Pese a que el abanico de homenajeados es amplio, el listado de ausencias también podría serlo. No ha lugar para la mascletà, ni para ninguna barraca ilustre, ni siquiera para la primera popular, Arribar i Pouar. Aunque el gran debe del callejero es que ningún rótulo recuerde a una mujer, más allá de los genéricos Bellea y Damas del Foc.