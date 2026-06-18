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Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, jueves 18 de junio: primera mascletà e inauguración del Mercadito

Consulta todos los actos y eventos de la Fiesta en la jornada de hoy

La mascletà del 22 de junio de 2025, a vista de dron

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Áxel Álvarez

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O. Casado

O. Casado

Faltan pocas horas para que comiencen las Hogueras de Alicante 2026 y los actos festeros comienzan a hacer acto de presencia.

Este jueves, 18 de junio, la pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la primera mascletà del año desde este mítico enclave. Los protagonistas serán Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadores del concurso en 2024 y 2025, aunque este primer disparo no participará en el certamen de este año.

Noticias relacionadas y más

Por la noche, a partir de las 21.00 horas, será la inauguración del Mercadito de Hogueras en el Paseo Federico Soto. Este año estará gestionado por la Federació de Fogueres con unos precios que puedes consultar aquí.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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