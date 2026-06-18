Los remates ya tocan el cielo en el segundo día de plantà de Especial de Hogueras

Alicante entra de lleno en los días decisivos de la plantà de las Hogueras de Especial. Tras una primera jornada marcada por la llegada de piezas y el inicio de los montajes, este jueves los remates comienzan a elevarse sobre las calles de la ciudad y permiten vislumbrar ya la magnitud de unos monumentos que volverán a convertir a la máxima categoría en uno de los principales focos de atención de la Fiesta.

La primera comisión en culminar la colocación de su remate fue Polígon de Sant Blai, que cumplió durante la noche del miércoles con el calendario previsto. La hoguera, titulada “És la millor!” y diseñada por el artista alicantino Javier Gómez Morollón, inaugura una nueva etapa de la comisión en la categoría Especial con una apuesta decidida por el talento local. El monumento alcanza los 18 metros de altura y cuenta con un presupuesto de 85.000 euros, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas del ejercicio.

Muy cerca de completar también esta fase se encuentra Sèneca-Autobusos. La comisión trabaja desde primera hora de la mañana en el levantamiento de “Cos de culte”, la obra firmada por José Gallego y Toni Pérez con la que aspira a mantenerse entre las posiciones de honor tras lograr el segundo premio en la pasada edición. Los trabajos se centran ahora en la colocación del remate principal, una operación que la comisión espera completar antes de la primera mascletà en la plaza de los Luceros, prevista para las 14 horas fuera de concurso y disparada por la Pirotecnia Mediterráneo.

Los monumentos especiales salen del taller y empiezan a ocupar las calles de Alicante / Rafa Arjones

Más remates durante la tarde

La actividad continuará durante toda la tarde en varios de los enclaves más destacados de la categoría Especial. Entre ellos figura Florida Portazgo, una de las grandes favoritas al triunfo final. La comisión ya avanza en el montaje de “Gènes!”, la creación de Josué Beitia que vuelve a situarse como la principal apuesta económica de la categoría. Con el mayor presupuesto de Especial, Florida Portazgo afronta estas Hogueras con el objetivo de recuperar el primer puesto y volver a lo más alto de la clasificación.

También se espera una jornada intensa en La Ceràmica, donde continúa tomando forma “Còsmica”, la propuesta de Palacio i Serra. El monumento combina referencias astrales, espiritualidad y crítica social en una composición que destaca por su complejidad visual y por la riqueza simbólica de sus escenas. Las primeras estructuras comenzaron a levantarse durante la jornada anterior y este jueves está previsto que el conjunto gane altura con la incorporación de nuevos elementos.

Otro de los monumentos que avanzará significativamente será el de Sagrada Familia. La comisión del Pla trabaja en la llegada y ensamblaje de las piezas de “Big Bang”, obra de Pere Baenas. Con una altura de 19 metros, será una de las hogueras más elevadas de la categoría y pretende convertirse en una de las referencias visuales de estas fiestas gracias a una propuesta inspirada en el origen del universo y en los procesos de creación y transformación.

En el frente marítimo, Port d'Alacant continúa con el montaje de “Carnívoras”, el proyecto diseñado por Juan Ramón Vázquez y ejecutado por SacabutxArt. Las primeras piezas comenzaron a instalarse durante la jornada del miércoles y el monumento ya deja entrever una propuesta que mezcla imaginación, crítica y una potente presencia estética.

La jornada también será especialmente importante para Calvo Sotelo, una de las grandes novedades de esta edición. La comisión ha decidido adelantar su regreso a la categoría Especial antes de la celebración de su centenario con “Al·lucinació”, una obra del artista Mario Gual que combina homenaje a los artistas foguerers, memoria histórica, crítica social y una marcada esencia alicantina con un homenaje muy especial al artista alicantino Pedro Soriano. El monumento, que alcanza los 16 metros de altura y cuenta con un presupuesto de 85.000 euros, supone el retorno de Calvo Sotelo a la máxima categoría, donde ya compitió en 2008 y 2009.

Continúa el acopio

Además de los avances en los monumentos ya presentes en la calle, este jueves llegan también las primeras piezas de varias comisiones que todavía no habían iniciado la planta. Es el caso de Florida-Plaça de la Vinya, Carolinas Altas y la propia Calvo Sotelo, cuyos espacios comienzan a llenarse progresivamente de estructuras y ninots.

Florida-Plaça de la Vinya apuesta este año por “Al rojo vivo”, una creación de Loren Fandos en la que el color rojo se convierte en el eje narrativo del monumento. Fuego, pasión, riesgo, suerte y poder se entrelazan en una propuesta que busca destacar tanto por su impacto visual como por la crítica social que esconden sus escenas. Con un presupuesto de 90.000 euros, superior al del pasado ejercicio, la comisión aspira a mejorar la novena posición obtenida en 2025.

Por su parte, Carolinas Altas vuelve a confiar en la categoría Especial con “Clímax”, una obra de Luis Espinosa que convierte la música en la gran protagonista del monumento. La hoguera, de 14 metros de altura, propone un recorrido ascendente cargado de simbolismo y llega respaldada por un presupuesto de 90.000 euros. Tras alcanzar el octavo puesto el año pasado con “Primum non nocere”, la comisión mantiene intacta su apuesta por consolidarse entre las mejores de Alicante.

Noticias relacionadas

Aunque todavía restan jornadas decisivas antes de que concluya la planta y el jurado emita su veredicto el próximo 21 de junio, los primeros remates ya permiten intuir las dimensiones y la espectacularidad de unas Hogueras de Especial que vuelven a presentar propuestas de gran formato, elevados presupuestos y una intensa competencia por el máximo galardón. Con los monumentos ganando altura a cada hora que pasa, Alicante comienza a contemplar cómo las hogueras vuelven a tocar el cielo.