Así ha sido el primer día de aplicación de las nuevas medidas de seguridad en Luceros para la mascletà de Alicante

“Tengo la casa aquí y no aún así me dejan pasar”. Es la queja de un vecino de Luceros que enseña su llave de casa a los agentes de la Policía Local que, a partir de las 13:30, han cerrado los accesos peatonales desde la avenida Federico Soto a la plaza de Luceros.

Esta es una de las nuevas medidas de seguridad implantadas por el Ayuntamiento de Alicante para frenar las aglomeraciones en la zona más cercana al disparo pirotécnico, cuya primera edición de estás Hogueras ha tenido lugar este jueves.

A las 13:30, los agentes presentes han instalado vallas en los dos accesos laterales y peatonales de Soto con Luceros, en los de Alfonso el Sabio con la misma plaza y también en los que enlazan desde la avenida de la Estación. A partir de esa hora, por tanto, la aglomeración ha quedado controlada.

A su vez, y como en años anteriores, la mitad de Luceros más cercana a la avenida del General Marvá ha quedado totalmente evacuada a partir de las 13:30, con los veladores cerrados.

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El Ayuntamiento de Alicante había anunciado esta y otras medidas para controlar el elevado flujo de personas que asisten a presenciar el espectáculo pirotécnico en Hogueras, cuya última edición tendrá lugar el 24 de junio. En la misma zona hay colocadas banderolas y carteles que señalan las vías de evacuación para garantizar el orden a la hora de abandonar los alrededores de la plaza.

Las zonas concurridas de la plaza,las adyacentes a Federico Soto, solo se podían abandonar saliendo por esta avenida, y no por Alfonso el Sabio o la Estación, para “evitar el desorden de estos últimos años”, comentaba un agente. Hacia las 14:10 se han reabierto los accesos.

Para reforzar las medidas, desde megafonía se han emitido mensajes pidiendo “respetar el vallado”, “seguir las indicaciones de seguridad” “prestar atención a los menores” y “abandonar el espacio ordenadamente”.

Estos próximos días, especialmente el fin de semana, cuando se espera más afluencia de visitantes, los agentes contemplan medidas como establecer un sentido único de la marcha a partir de las 13:30 en Luceros con Soto, Alfonso el Sabio y avenida de la Estación.