Autobús en Hogueras de Alicante: líneas especiales y nocturnas y cambios en los recorridos urbanos e interurbanos
Moverte en transporte público entre el 18 y el 25 de junio es la mejor opción ya que el centro de la ciudad estará cortado al tráfico
Las Hogueras de Alicante se viven a pie de calle y visitar los espectaculares monumentos es casi una obligación. Los cortes de calles es algo habitual en al ciudad por lo que para desplazarse lo más cómodo es el transporte público. El servicio de autobús cambia sus recorridos y refuerza algunas de sus líneas mientras que el TRAM y el taxi también sufrirán algunos cambios.
Cambios en las líneas de autobús
Con motivo del cierre del centro de Alicante hay numerosas líneas de autobús que sufrirán cambios. Desde las 07.00 horas del 17 de junio y hasta las 08.00 del día 25, los recorridos de las líneas de autobús por el centro se modificarán y pasarán a centrarse en las cabeceras de Plaza de España, Estación-Óscar Esplá, Estación de Autobuses, Puerta del Mar y Maisonnave-Calvo Sotelo. Así quedarán las paradas con las líneas correspondientes:
- Plaza de España. Cabecera de las líneas 8, 10,13, 13N y 24N
- Estación-Óscar Esplá. Cabecera de las líneas 7, 7p, 9, 22 y 23
- Estación de autobuses. Cabecera de las líneas 6, 21 y 24
- Puerta del Mar. Cabecera de las líneas 5, 12, C-6, 3N, 21N, 22N y 23N
- Maisonnave-Calvo Sotelo. Cabecera de las líneas 27 y Especial de Hogueras
Además, las líneas 21, 23, 24 y C-6 modificarán su recorrido y algunas paradas serán suprimidas y otras habilitadas a tal efecto. Todos los cambios se pueden consultar en la web de Vectalia.
Línea especial de Hogueras
Como cada año habrá una línea de autobús especial que recorrerá la ciudad y tendrá parada cerca de las 12 hogueras de categoría Especial además de la Oficial, ubicada en la plaza del Ayuntamiento. Esta línea circulará los días 21, 22, 23 y 24 de junio entre las 08.00 y las 22.30 horas con una frecuencia de 15 minutos.
Se trata de un servicio completamente gratuito y cuyas paradas puedes consultar en este mapa.
Si prefieres ir en autobús regular a visitar alguna hoguera de categoría Especial en concreto, el autobús también indica qué líneas debes coger y en qué paradas debes bajarte para poder visitar los 12 monumentos además del de Espadero ubicado en la plaza del Ayuntamiento.
Líneas nocturnas en Hogueras
Desde las 23.00 horas del 19 de junio y hasta las 7.00 horas del día 25 estarán disponibles los servicios nocturnos de autobús, con las siguientes líneas:
- 3N: Alicante-Urbanova cada 32-35 minutos
- 13N: Alicante-Villafranqueza cada 40 minutos.
- 21N: Alicante-El Campello cada 60 minutos. Cabecera en Plaza del Mar
- 22N: Alicante-Playa de San Juan cada 25 minutos
- 23N: Alicante-Sant Joan-Mutxamel cada 15-20 minutos
- 24N: Alicante-San Vicente cada 12-15 minutos.
Taxi en Alicante en Hogueras
Las paradas de taxi habilitadas para los días de Hogueras estarán en los siguientes emplazamientos:
- Avda. Federico Soto, entre Avda. Maisonnave y calle Poeta Vila y Blanco
- Calle Portugal, tramo Plaza Séneca
- Puerta del Mar, junto al antiguo Hotel Palas
- Plaza de España, entre las calles Padre Mariana y Pintor Murillo
- Avda. Óscar Esplá, entre calle Castelar y Glorieta de la Estrella
Desplazarte en TRAM en Hogueras
Si quieres viajar en TRAM debes saber que entre el 20 de junio y hasta la madrugada del 25 al 26 de junio se podrán 144 horas ininterrumpidas de servicio, en las que se pondrán en circulación casi 2.850 trenes y tranvías, que ofrecerán unas 168.000 plazas diarias. Desde el 20 y hasta el 24 de junio, el TRAM d'Alacant ofrecerá circulaciones adicionales durante toda la noche, enlazando con el inicio del servicio regular de la mañana del 25 de junio. Las frecuencias de paso oscilarán entre los 15, 20 y 60 minutos, en función de la línea.
Además, del 18 y el 24 junio con motivo de la mascletà, la estación de Luceros estará cerrada entre las 13.30 y las 14.20 horas, por lo que los viajeros deberán usar la estación de Mercado. Tampoco se permitirá el acceso con bicicletas y patinetes en la zona A del TRAM d'Alacant, entre Alicante y Venta Lanuza, desde el 20 hasta el inicio del servicio del día 25.
- Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival de Alicante: la organización suspende su agenda del 2026 por falta de viabilidad económica
- Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
- El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas
- Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
- El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante
- 5 pueblos de Alicante imprescindibles para decir que conoces la Costa Blanca
- Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante