Las bellezas de las Hogueras de 1996 se reencuentran treinta años después en Alicante

Tres décadas dan para mucho. El tiempo que ha trascurrido desde 1996 ha sido recordado este viernes por las máximas representantes de las Hogueras de aquel año, treinta años después, con un encuentro en el que han participado varias de las bellezas de hace treinta años desde minutos antes de la mascletà.

Varias de aquellas bellezas han coincidido en los jardines de la Diputación acompañadas por Andrés Llorens, quien era en aquel momento presidente de la Comisión Gestora (actual Federació de Fogueres) y quien se ha mostrado agradecido porque hayan contado con él.

En la Explanada desfilamos y allí nos vamos a reencontrar más de treinta mujeres Cristina Llopis — Belleza de la hoguera Carrer Sant Vicent en 1996

En cuanto al encuentro, este ha sido promovido por varias de las que fueron bellezas hace treinta años. Una es Cristina Llopis, de la hoguera Carrer Sant Vicent, que explica que todas ellas comparten un grupo de WhatsApp y que han celebrado diferentes efemérides, como la del veinte aniversario, hace ahora diez años.

El cuarto de siglo, sin embargo, no pudieron conmemorarlo físicamente debido a la pandemia, pero las tres décadas las han celebrado por todo lo alto, con una charanga incluida y con una comida en un restaurante del conocido paseo de La Explanada. “Fue allí donde desfilamos y donde nos vamos a reencontrar más de treinta mujeres”, dice Llopis. La Bellea del Foc de aquel año, Nuria Terol, ha acudido directamente a la comida.

Vivimos mucho la fiesta, hay bellezas de aquel año que ahora presiden comisiones e incluso tenemos a hijos y sobrinos que son más foguerers que nosotras Mónica Torregrosa — Belleza de la Hoguera Altozano Sur en 1996

Recuerdos y actualidad

También forma parte de la reunión Mónica Torregrosa, de Altozano Sur, que afirma que muchas de las compañeras de la Fiesta en 1996 se ven “durante el año”. “Vivimos mucho la fiesta, hay bellezas de aquel año que ahora presiden comisiones e incluso tenemos a hijos y sobrinos que son más foguerers que nosotras”.

Mi hijo, de la hoguera Doctor Bergez Carolinas, es más festero que yo María del Mar Escoda — Belleza de la hoguera José María Py en 1996

María del Mar Escoda es otra de las mujeres reunidas. Fue belleza con la hoguera José María Py y recuerda aquel 1996 por haber sido el año del penúltimo ascenso del Hércules a Primera División, logrado en Badajoz a finales de abril de aquel año. Escoda celebra el mantenimiento de la tradición. “Mi hijo, de la hoguera Doctor Bergez Carolinas, es más festero que yo”, dice con orgullo.

A su lado, Ana Marhuenda, que fue belleza con la hoguera Pla-Hospital, hace balance treinta años después de convertirse en una de las máximas representantes de la fiesta y valora que “actualmente es mucho más complicado hacer la Fiesta” debido a las restricciones. “Plantar cada vez es más difícil, porque los permisos son difíciles de obtener”. Sin embargo, un aspecto positivo de la evolución de las Hogueras, según ella, es que actualmente es una fiesta “mucho más multitudinaria”.

Actualmente es mucho más complicado hacer la Fiesta, los permisos son más difíciles de obtener Ana Marhuenda — Belleza de la hoguera Pla-Hospital en 1996

El entonces presidente de la Comisión Gestora, Andrés Llorens, y actual responsable de la organización del centenario de las Hogueras (que se celebrará en 2028) a través de la presidencia de la Fundación creada para este cometido, se expresa con agradecimiento de que le hayan llamado para participar en el encuentro. “Es un honor y un detalle”, afirma, a la vez que recuerda la edición de la Fiesta de 1996, “con las Convivencias celebradas en Barcelona, con la visita a Port Aventura”, parque de atracciones entonces recientemente inaugurado, “y con la cena de gala en el Palacio de Pedralbes”.

Ahora, treinta años después, todos aquellos recuerdos regresan con más fuerza.