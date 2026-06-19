De las bombetas de siempre a las gallinas que ponen huevos: los petardos que arrasan estas Hogueras en Alicante

Las Hogueras se escuchan antes de que empiece la mascletà. En las calles de Alicante, el sonido seco de las bombetas vuelve a marcar el inicio de unas fiestas en las que la pólvora es mucho más que una tradición y, mientras cientos de personas se acercan estos días a las casetas autorizadas para abastecerse, los clásicos siguen dominando las ventas. Las bombetas y los americanos vuelven a ser los reyes indiscutibles de la campaña, aunque este año comparten protagonismo con una colección de novedades tan curiosas como inesperadas.

Gallinas que ponen huevos, ranas que saltan, granjas "cagonas", fuentes que combinan luces y explosiones aéreas o pequeños espectáculos de fuegos artificiales para montar en la calle o en una barraca. La oferta pirotécnica se multiplica en unas Hogueras donde hay opciones para todas las edades, desde los más pequeños que descubren sus primeros petardos hasta los aficionados que buscan el mayor estruendo permitido por la normativa.

Pese a las novedades, la tradición sigue mandando, tal y como señala Antonio Terrones, vendedor en una caseta autorizada del centro de Alicante, que asegura que las preferencias de los alicantinos apenas han cambiado con los años. "En el centro el 99 % de lo que se vende son bombetas y americanos, sobre todo bombetas que es un no parar", explica Terrones.

Sin embargo, las preferencias varían según la zona de la ciudad en la que uno se encuentre, ya que mientras en el centro predominan las bombetas y los americanos, en otros puntos de venta los clientes buscan petardos de mayor potencia. "Hay zonas donde el 80 % de lo que se vende es petardo gordo", comenta Terrones.

Alex Domínguez

Del ruido a la diversión para los más pequeños

Si hay una tendencia que gana fuerza este año es la búsqueda de artículos pensados para sorprender a los niños. Entre los productos más llamativos destaca una gallina que, tras encender la mecha, simula poner un huevo. Muy cerca de ella aparecen unas pequeñas ranas que comienzan a saltar sobre el suelo cuando se activan.

También triunfan los artículos de carácter más humorístico, como la popular "granja cagona", que reúne varios animales en una sola caja y se ha convertido en una de las opciones más demandadas por las familias. "Son cosas que a los críos les hacen mucha gracia", señala el vendedor. De hecho, gran parte de las compras que se realizan estos días tienen como objetivo entretener a los más pequeños durante las mascletás, los desfiles y las jornadas festivas.

Para quienes quieren ir un paso más allá de los petardos tradicionales, las fuentes y baterías se han consolidado como una de las alternativas más atractivas. Este año destacan modelos que combinan varios efectos en un mismo producto y que permiten disfrutar de chorros de luz, cambios de color y disparos aéreos que explotan formando pequeñas palmeras en el cielo.

Algunas de las novedades incorporan hasta siete efectos distintos y una duración muy superior a la de las fuentes convencionales. "No es el típico chorro que hace siempre lo mismo, va cambiando constantemente", explica Terrones sobre algunos de los modelos de fuentes más demandados.

Una afición que se hereda

Las escenas se repiten en cada caseta con padres que compran bombetas para sus hijos, niños que descubren fascinados las novedades y grupos de amigos que ya preparan las tardes de pólvora. Paula Paz reconoce que este año ha acudido directamente a por bombetas para que su hija disfrute durante las fiestas. "Es lo que más le gusta a los niños, no paran de lanzarlas", destaca. Como ella, Laura Vázquez también apuesta por "las bombetas de toda la vida y las bengalas".

Mientras tanto, los más jóvenes exploran las estanterías en busca de nuevas experiencias. Juan López cuenta que su hijo llegó pensando en comprar americanos, pero terminó maravillado con los productos más originales: "Dice que los quiere todos". Y Pedro Morales resume el sentir de muchos aficionados: "Los que más gustan son los que suenan fuerte, pero siempre con precaución".

Porque si algo demuestra cada campaña de Hogueras es que la pólvora en Alicante sabe combinar tradición e innovación. Las bombetas siguen reinando, pero este año comparten espacio con gallinas que ponen huevos, ranas saltarinas y pequeños espectáculos de luz y color que convierten cualquier rincón de la ciudad en una fiesta.