Décadas de evolución de las hogueras en Alicante: más excelentes, menos alicantinas

Al filo de las cien velas, en torno a las Hogueras sobrevuelan varios debates. La Fiesta, fundada a la carrera en aquellas diez semanas de 1928, miró primero a Valencia pero pronto se fue independizando de ella. Hoy uno de los asuntos que vienen y van de las conversaciones de los entendidos, incluso de sus dirigentes, es la paulatina pérdida en los monumentos de una idiosincrasia alicantina que costó tiempo en modelarla. Muchas voces autorizadas repasan la situación de las hogueras, epicentro a partir del cual surge todo un envoltorio vasto que adopta su nombre con mayúscula, las Hogueras.

La similitud visual que hoy tienen los monumentos alicantinos con las fallas se puede entender desde diferentes prismas: el del artista, que cada vez tiene menos vínculo a Alicante; y el del material, un corcho que ha facilitado mucho el trabajo pero que sigue teniendo detractores dentro del gremio. «Es más sencillo porque te permite poner más volumen o quitarle peso, pero al mismo tiempo se ha perdido el arte del modelado en barro», cuenta el artista Pedro Espadero, uno de los más laureados de la Fiesta y que planta desde hace años la Hoguera Oficial. «El corcho blanco ha perjudicado incluso a la forma de la cremà por el olor, la hoguera estaba concebida para ser de cartón y madera», apunta el reconocidísimo y veterano constructor Pedro Soriano, uno de sus detractores.

En la primera edición, la de 1928, los pintores y artistas de la ciudad se volcaron en diseñar los primeros monumentos, aunque con mucho desconocimiento sobre las técnicas. «Las hicieron con bastidores, se notaba mucho la diferencia de presupuesto respecto a Valencia», indica Juan Carlos Vizcaíno, historiador de la Fiesta. Las figuras se hacían con cera, a imagen de las fallas, pero el clima del mes de junio precipitó un cambio obligado. «Se derretían», señala Vizcaíno. Así optaron por hacer los vestidos de los ninots con cartón, pese a que en Valencia estuvieron hasta los años sesenta con ropa de verdad. «Por eso algunas de aquellas hogueras tenían un aspecto hierático, poco natural», apunta Vizcaíno.

Hoguera de Hernández, plantada en 1928 por la comisión Alfonso el Sabio-Pablo Iglesias. / Archivo Municipal de Alicante

Aquella precariedad contrasta con la profesionalidad que lucen los monumentos en los actuales festejos. «Han mejorado muchísimo técnicamente, antes eran de papel, muy frágiles, y con calidades limitadas», cuenta Andrés Llorens, presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario de las Hogueras. «Técnicamente la Fiesta están en un momento magnífico, la fresadora favorece los buenos acabados, pero se ha perdido la artesanía, tanto en Alicante como en Valencia», coincide Vizcaíno.

A partir de los años treinta, y gracias a la aportación de maestros como Lorenzo Aguirre y Gastón Castelló, las hogueras brillaron con luces indirectas, simetrías y una crítica elegante. En los cuarenta y cincuenta se mantuvo un monumento más clásico. «En las dos décadas siguientes hubo una imitación de la figuración valenciana, pero con la desventaja de tener menos presupuesto», matiza Vizcaíno.

Sería en la década de los ochenta, con la aparición del artista Pedro Soriano, cuando se crea una especie de identidad alicantina de los monumentos, con la intención de diferenciarse de las fallas valencianas. «Eran muy monumentales, tenían remates en forma de palmera», explica Vizcaíno, poseedor de una colección valiosísima sobre fotos de monumentos. «Entonces hubo más variedad que nunca en las hogueras que se plantaban», cuenta Llorens. El propio Soriano, impulsor de aquel alicantinismo en los monumentos de las Hogueras, cuenta que lo que él ve hoy no tiene «raigambre»: «Veo poco espíritu de aquella hoguera».

Monumento de la comisión de Hernán Cortés en 1989, obra de Soriano. / Archivo de Juan Carlos Vizcaíno

Dos tercios de valencianos

La pérdida de idiosincrasia ha sido gradual, aunque según los entendidos es ahora el punto máximo de «desapego», principalmente porque dos tercios de los artistas que plantan en las Hogueras son valencianos. «Han variado el estilo de lo que se veía, ni mejor ni peor, está mejor acabado pero quizás está más ‘fallerizado’; las nuestras estaban peor acabadas pero con líneas estilizadas que nos gustaban», cuenta Espadero, que reconoce que la proliferación de artistas valencianos es también por culpa de sus homónimos alicantinos. «Hace 15 años se hacía el 90 % aquí, pero algunos artistas incumplían, no hacían las hogueras que prometían o no las acababan…».

En este sentido Soriano apunta que ver hogueras con aspecto de falla es «como si la Macarena procesionara en Semana Santa por la Rambla». Aunque matiza: «Artísticamente los envidio a los artistas valencianos, pero a los que hemos mamado las Hogueras que ahora el público nos digan que las dos cosas son lo mismo nos duele».

Sin centrar únicamente el foco en la procedencia de los artistas, ni mucho menos, los entendidos hablan también de otros temas como la acidez de las hogueras e incluso la originalidad de las mismas. «La crítica se está perdiendo, hay artistas que quieren recuperarla porque es una parte fundamental, el camino parece que iba hacia hogueras más grandes pero sin fondo crítico», indica Espadero. Por su parte, Llorens incide en esa singularidad de los monumentos entre sí: «Sin generalizar, en la actualidad vemos muchas hogueras grandes que nos recuerdan a otras, son muy parecidas; es posible que falte frescura aunque tengan un nivel técnico excelente». «Veo poca variedad y mucha abundancia de bustos de mujer y de adornos recargados», culmina Vizcaíno.

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De esta manera, con algunas propuestas puestas sobre la mesa de las voces a las que su trayectoria dice que hay que escuchar, las Hogueras enfilan su 98º aniversario en un gran momento de forma del envoltorio de la fiesta, pero también con algún debate pendiente sobre su contenido más primario, el de los monumentos que dieron nombre a la celebración. «No se trata de hacer las hogueras que se hacían hace 30 años, sino diseñar algo nuevo con la idiosincrasia nuestra y eso es difícil de hacer si no has vivido aquí», puntualiza Soriano.