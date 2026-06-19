Las discotecas "camufladas" de racós se adueñan de las calles en las Hogueras de Alicante

El crecimiento de las Hogueras en los últimos años ha obligado al Ayuntamiento y la Federació a repensar el modelo de la Fiesta para conservar su esencia y evitar que se ponga en riesgo el reconocimiento como Bien de Interés Cultural. Por ello, el pasado año se impulsó una modificación de la normativa que pretendía poner coto a modelos que se alejan del espíritu de las celebraciones, como los mesones o los racós juveniles. Sin embargo, las discotecas "camufladas" de barracas siguen copando el espacio público de la ciudad.

Los racós juveniles, en los que las comisiones ceden parte del área concedida por el Ayuntamiento para la organización de una fiesta destinada al ocio nocturno, gozan de una gran popularidad. La gran mayoría de ellos (en torno a una decena, repartida principalmente por el centro de la ciudad) cuelgan el cartel de "no hay mesas" meses antes de las Hogueras. Además, completan su oferta con entradas de día en las que el público puede acudir únicamente a disfrutar de la música y la bebida.

Estos espacios, que no tienen ningún tipo de vinculación con la esencia de una fiesta casi centenaria, aportan a las comisiones un ingreso "extra" a costa del espacio público. Además, permiten a las empresas gestoras hacer negocio con la venta de mesas y copas en las calles de la ciudad, un mercado al que no tendrían acceso si no fuera a través de las hogueras.

Además de esta fórmula, el entorno del Teatro Principal también concentra otro modelo destinado exclusivamente al ocio nocturno: los racós-discoteca. En estos ambientes, igualmente cedidos por las comisiones, no existen mesas ni sillas, por lo que también se pierde el carácter "familiar" de compartir la cena durante las Hogueras. En cambio, funcionan mediante entrada libre, a cambio de una consumición mínima, o incluso con precio por acceso, que suele incluir una copa. Una vez dentro, los precios de los combinados oscilan, por lo general, entre los 8 y los 12 euros.

Benalúa Sur, la avenida de la Estación, el Portal de Elche, Alfonso el Sabio, la Explanada, el paseo de Gómiz, la plaza Ruperto Chapí, la de la Montañeta, el paseo de Gadea, la avenida de Óscar Esplá o la conocida como Zona Volvo son solo algunos de los puntos en los que se concentran este tipo de racós.

Nueva normativa

Precisamente con el objetivo de poner coto a este tipo de racós (junto con los ya prohibidos mesones-restaurantes), el Ayuntamiento impulsó un cambio normativo el pasado año, que será de aplicación por primera vez en estas Hogueras de 2026. La intención del ejecutivo de Luis Barcala era endurecer las condiciones para contar con racós adicionales, propiciando que las comisiones optaran por subir de categoría si querían disponer de más espacios.

La nueva regulación establece que para mantener dos racós es necesario plantar, como mínimo, en Segunda categoría. Aquellas hogueras que deseen conservar dos racós y mercadillo deberán subir a Primera categoría, y las que quieran crecer hasta tres racós y mercadillo, tendrán que estar en la Categoría Especial. Es decir, los ingresos generados por los racós jóvenes deberán revertir directamente en el monumento.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Consistorio, este cambio ha generado que 25 de las 92 hogueras que plantan en la ciudad hayan optado por subir de categoría en 2026, lo que representa un 27 % del total.

Según la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, la medida busca mantener el equilibrio entre el carácter festivo y la protección patrimonial. "La ciudad ha crecido y con ella la fiesta, pero no somos tantos inscritos como nos gustaría. Participan activamente 10.000 personas, pero en Alicante vivimos 350.000. Hay que escuchar a todos", apuntó al presentar la normativa, insistiendo en que la ordenanza pretende evitar que se desvirtúe el modelo tradicional: "Se han solapado cultura y tradición de los monumentos con el montaje de racós".