La hoguera Explanada renueva a Pau Soler para las Hogueras de 2027

La hoguera Explanada ya ha comenzado a trabajar en el futuro y ha anunciado la renovación de Pau Soler como artista de su monumento adulto para las Hogueras de 2027. La decisión llega incluso antes de que la comisión termine la plantà del monumento de este ejercicio, una muestra de la confianza depositada en el creador y en el proyecto que ambas partes comparten.

A través de un comunicado, la comisión ha explicado que la continuidad de Soler era una decisión que tenían clara desde hace tiempo. “No nos ha hecho falta tener la Hoguera de este año plantada para saber que Pau Soler tenía que seguir formando parte de nuestra historia”, señalan desde Explanada.

La entidad destaca que, tras conocer de primera mano las ideas del artista, su sensibilidad y su forma de entender la fiesta, quedó patente la voluntad de prolongar la relación. “Nos quedó claro que queríamos seguir teniéndolo en nuestra familia”, añade el comunicado.

Con esta renovación, Explanada asegura la continuidad de un proyecto artístico que la comisión afronta con especial ilusión. “Nos emociona saber que esta historia continúa, que la ilusión sigue creciendo y que volveremos a disfrutar de su arte, su compromiso y su manera tan especial de sentir la fiesta”, destacan.

Otras comisiones que renuevan

La renovación de Pau Soler se suma a otros movimientos que ya se están produciendo en distintas comisiones de la categoría Especial de cara a las Hogueras de 2027.

Una de las apuestas más destacadas es la de La Ceràmica, que ha asegurado la continuidad de los artistas Palacio i Serra hasta el Centenario de la Fiesta. El acuerdo, ya cerrado, abarca las ediciones de 2027 y 2028, consolidando una relación que este año alcanza su quinto ejercicio consecutivo. Desde la comisión destacan el profundo conocimiento que ambos artistas tienen de la identidad y filosofía de la hoguera tras los proyectos desarrollados conjuntamente durante los últimos años.

También Diputació-Renfe confirmó a principios de mayo la renovación de David Sánchez Llongo y Sergio Alcañiz como responsables de su monumento adulto. La decisión se enmarca en la celebración del 70 aniversario de la comisión y llega después de que el equipo artístico conquistara el primer premio de la categoría Especial en 2023.

Por su parte, Baver-Els Antigons anunció hace un mes la continuidad de Paco Torres y Fernando Foix para las Hogueras de 2027. La comisión mantiene así una línea de estabilidad artística reforzada tras lograr en 2025 el primer premio de Especial con “Vanity”, obra de Paco Torres y primer máximo galardón en la historia de la entidad.

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De este modo, varias de las principales comisiones alicantinas comienzan ya a definir sus proyectos para los próximos ejercicios, apostando por la continuidad de equipos artísticos que han contribuido a consolidar sus respectivas trayectorias en la máxima categoría de las Hogueras.