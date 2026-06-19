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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: los monumentos empiezan a llenar las calles de la ciudad

La plaza de los Luceros albergará la segunda mascletà del ciclo pero la primera que participa en el concurso

El remate de Polígon de Sant Blai ya domina el cielo de Alicante en el segundo día de la plantà de Hogueras de Especial

El remate de Polígon de Sant Blai ya domina el cielo de Alicante en el segundo día de la plantà de Hogueras de Especial

El remate de Polígon de Sant Blai ya domina el cielo de Alicante en el segundo día de la plantà de Hogueras de Especial / Rafa Arjones

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Lydia Ferrándiz

O. Casado

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

Sara Rodríguez

Faltan pocas horas para que den comienzo las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya comienza a ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros comenzaron ayer. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Anoche se inauguró el Mercadito de Hogueras y hoy, además del disparo desde Luceros, será la plantà oficial de las hogueras infantiles y ninots al carrer que durará toda la noche.

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