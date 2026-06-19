En Directo
Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: los monumentos empiezan a llenar las calles de la ciudad
La plaza de los Luceros albergará la segunda mascletà del ciclo pero la primera que participa en el concurso
Faltan pocas horas para que den comienzo las Hogueras de Alicante 2026. La ciudad ya comienza a ver los monumentos en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás de la plaza de los Luceros comenzaron ayer. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.
El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Anoche se inauguró el Mercadito de Hogueras y hoy, además del disparo desde Luceros, será la plantà oficial de las hogueras infantiles y ninots al carrer que durará toda la noche.
Pilar Cortés
VÍDEO | Los cortes al tráfico por Hogueras también afectan a los comercios: “Es caótico, los clientes no vienen estos días”
O. Casado
Líneas especiales y nocturnas de autobús y cambios en los recorridos urbanos e interurbanos
Las Hogueras de Alicante se viven a pie de calle y visitar los espectaculares monumentos es casi una obligación. Los cortes de calles es algo habitual en la ciudad por lo que para desplazarse lo más cómodo es el transporte público. El servicio de autobús cambia sus recorridos y refuerza algunas de sus líneas.
Alejandro J. Fuentes
Las discotecas "camufladas" de racós se adueñan de las calles en las Hogueras de Alicante
El crecimiento de las Hogueras en los últimos años ha obligado al Ayuntamiento y la Federació a repensar el modelo de la Fiesta para conservar su esencia y evitar que se ponga en riesgo el reconocimiento como Bien de Interés Cultural. Por ello, el pasado año se impulsó una modificación de la normativa que pretendía poner coto a modelos que se alejan del espíritu de las celebraciones, como los mesones o los racós juveniles. Sin embargo, las discotecas "camufladas" de barracas siguen copando el espacio público de la ciudad.
Los racós juveniles, en los que las comisiones ceden parte del área concedida por el Ayuntamiento para la organización de una fiesta destinada al ocio nocturno, gozan de una gran popularidad. La gran mayoría de ellos (en torno a una decena, repartida principalmente por el centro de la ciudad) cuelgan el cartel de "no hay mesas" meses antes de las Hogueras. Además, completan su oferta con entradas de día en las que el público puede acudir únicamente a disfrutar de la música y la bebida.
Lee aquí la información completa.
Lydia Ferrándiz
Los remates "vuelan" en el segundo día de plantà de Especial de las Hogueras en Alicante
Alicante ha entrado de lleno en el corazón de la plantà de las hogueras de Especial, donde cada hora cuenta y cada grúa marca un nuevo avance en la transformación de la ciudad. Tras un primer día centrado en la llegada de piezas y el arranque de los primeros ensamblajes, este jueves ha confirmado el salto definitivo con los remates empezando a elevarse sobre las calles y donde la categoría reina de las Hogueras de Alicante comienza a mostrar ya la verdadera dimensión de sus monumentos.
La sensación en los distritos es compartida y el ritmo se acelera en las comisiones con la mirada puesta en los próximos días, cuando las hogueras deben presentar ya sus estructuras prácticamente finalizadas de cara a la llegada del jurado de los premios. Entre tensiones logísticas, ajustes de última hora y el trabajo contrarreloj de artistas y comisiones, la ciudad vive uno de los momentos más intensos del calendario festero. Será precisamente el domingo 21 de junio cuando el jurado realice su visita y se conozca el veredicto que decidirá cuál es la mejor hoguera de estas Hogueras 2026.
Borja Campoy
El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Salimos a muerte para ganar y que Alicante quede contenta"
Entrevistamos a Vicente Rodríguez, de Pirotecnia Crespo, que nos cuenta que traen a Luceros "una mascletà novedosa, con silbatos afónicos, golpe de humo de sorpresa al empezar, colores, el famoso Crespo doble, cinco retenciones y muchos finales. La última retención será muy fuerte, con candelas turbo".
Crespo viene a Alicante con intención de ganar el concurso y para ello disparán unos 150 kilos.
O. Casado
Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy
Faltan pocas horas para que comiencen las Hogueras de Alicante 2026 y las calles ya huelen a fiesta. Este viernes, 19 de junio, la pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la segunda mascletà del año desde este mítico enclave, pero la primera que entrará en concurso, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo.
Por la noche, a partir de las 00.00 horas, tendrá lugar la plantà oficial de las hogueras infantiles y ninots al carrer, que lucirán para que mañana a primera hora reciban la visita del jurado que por la tarde proclamará el mejor monumento del año.
Lydia Ferrándiz
Pedro Soriano se emociona ante el homenaje de Mario Gual a la hoguera que nunca pudo terminar: "Era una cosa que tenía guardada en el corazón"
Hay historias que nunca terminan de cerrarse y, para Pedro Soriano, uno de los artistas foguerers más reconocidos de Alicante, una de esas historias tenía nombre propio: "Sal de mi tierra". La hoguera que diseñó para Altozano en 2004, el año en que la comisión debutaba en categoría Especial, acabó convirtiéndose en uno de los capítulos más amargos de su carrera al no poder plantarse tal y como había sido concebida.
Manuel Lillo
Los cortes al tráfico por Hogueras también afectan a los comercios: “Es caótico, los clientes no vienen estos días”
Sin más remedio que convivir. Es la conclusión que sacan la mayoría de las personas que regentan comercios en Carolinas durante las fiestas de Hogueras. En el barrio se concentran hasta siete monumentos y las respectivas carpas y espacios de alrededor, hecho que condiciona el tráfico con los respectivos cortes y desvíos por calles y avenidas que registran una aglomeración mucho más elevada que el resto de días del año.
Lydia Ferrándiz
La magia del "equilibri" conquista la plaza del Ayuntamiento
La plaza del Ayuntamiento de Alicante ya tiene una nueva protagonista. La Hoguera Oficial infantil de 2026, "Equilibri", ha quedado completamente plantada este jueves tras una jornada de trabajo en la que el artista Sergio Gómez ultimó los detalles del monumento. La obra ocupa ya su espacio junto a la Hoguera Oficial adulta y presenta una propuesta llena de color y simbolismo que invita a reflexionar sobre la importancia del equilibrio a través de una estética pensada para los más pequeños.
- Condenados a cuatro años de prisión cuatro de los acusados por el enterramiento masivo de basura en fincas agrícolas de La Murada
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival de Alicante: la organización suspende su agenda del 2026 por falta de viabilidad económica
- Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
- El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas
- Torrevieja cierra al baño las piscinas naturales y el litoral de las rocas del paseo marítimo por la deficiente calidad del agua
- El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante
- 5 pueblos de Alicante imprescindibles para decir que conoces la Costa Blanca
- Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante