Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: los monumentos empiezan a llenar las calles de la ciudad

Las discotecas "camufladas" de racós se adueñan de las calles en las Hogueras de Alicante

El crecimiento de las Hogueras en los últimos años ha obligado al Ayuntamiento y la Federació a repensar el modelo de la Fiesta para conservar su esencia y evitar que se ponga en riesgo el reconocimiento como Bien de Interés Cultural. Por ello, el pasado año se impulsó una modificación de la normativa que pretendía poner coto a modelos que se alejan del espíritu de las celebraciones, como los mesones o los racós juveniles. Sin embargo, las discotecas "camufladas" de barracas siguen copando el espacio público de la ciudad.

Los racós juveniles, en los que las comisiones ceden parte del área concedida por el Ayuntamiento para la organización de una fiesta destinada al ocio nocturno, gozan de una gran popularidad. La gran mayoría de ellos (en torno a una decena, repartida principalmente por el centro de la ciudad) cuelgan el cartel de "no hay mesas" meses antes de las Hogueras. Además, completan su oferta con entradas de día en las que el público puede acudir únicamente a disfrutar de la música y la bebida.

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