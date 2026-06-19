Cómo moverse en las Hogueras de Alicante: líneas de autobús, TRAM y paradas de taxi para no coger el coche

Las Hogueras de Alicante se viven en las calles y es por ello que los cortes de tráfico el pan nuestro de cada día durante la semana de Fiestas. El tráfico rodado, salvo residentes y emergencias, quedará restringido en el centro de la ciudad hasta las 08.00 horas del 25 de junio. El Ayuntamiento recomienda no utilizar el vehículo privado y, en caso de tener que hacerlo, circular por la Gran Vía (viario de circunvalación) y por el corredor litoral para acceder a los aparcamientos públicos en servicio.

Entonces, si decides no coger el coche, ¿cómo puedes desplazarte por la ciudad? Usar el transporte público es la mejor opción. Aquí te explicamos cuáles son los servicios de transporte público que puedes usar hasta el jueves, 25 de junio.

El circuito restringido al tráfico en el centro de la ciudad hasta el 25 de junio a las 8.00 horas / INFORMACIÓN

Líneas de autobús

Durante las Hogueras los autobuses que pasan por el centro de la ciudad cambian sus recorridos hasta las 8.00 horas del día 25 de junio.

Con motivo del cierre del centro de la ciudad hay numerosas líneas de autobús que sufrirán cambios y pasarán a centrarse en las cabeceras de Plaza de España, Estación-Óscar Esplá, Estación de Autobuses, Puerta del Mar y Maisonnave-Calvo Sotelo. Así quedarán las paradas con las líneas correspondientes:

Plaza de España. Cabecera de las líneas 8, 10,13, 13N y 24N

Cabecera de las líneas 8, 10,13, 13N y 24N Estación-Óscar Esplá. Cabecera de las líneas 7, 7p, 9, 22 y 23

Cabecera de las líneas 7, 7p, 9, 22 y 23 Estación de autobuses. Cabecera de las líneas 6, 21 y 24

Cabecera de las líneas 6, 21 y 24 Puerta del Mar. Cabecera de las líneas 5, 12, C-6, 3N, 21N, 22N y 23N

Cabecera de las líneas 5, 12, C-6, 3N, 21N, 22N y 23N Maisonnave-Calvo Sotelo. Cabecera de las líneas 27 y Especial de Hogueras

Además, las líneas 21, 23, 24, 39 y C-6 modificarán su recorrido y algunas paradas serán suprimidas y otras habilitadas a tal efecto. Todos los cambios se pueden consultar en la web de Vectalia.

El autobús de línea Especial de Hogueras de este año / Vectalia

Autobuses especiales

Si no te quieres perder ninguna de las hogueras Especiales puedes montarte en un autobús especial que recorrerá los 12 monumentos. Se trata de un servicio totalmente gratuito que circulará los días 21, 22, 23 y 24 de junio desde las 8.00 hasta las 22.30 horas, con una frecuencia de 15 minutos.

Mapa del recorrido de la Línea Circular Especial de Hogueras 2026.

Si prefieres ir en autobús regular a visitar alguna hoguera de categoría Especial en concreto, el autobús también indica qué líneas debes coger y en qué paradas debes bajarte para poder visitar los 12 monumentos además del monumento Oficial ubicado en la plaza del Ayuntamiento.

Líneas de autobús para visitar las hogueras de Especial y la Oficial / Vectalia

Autobús nocturno

Si por la noche quieres ir a divertirte, lo mejor es desplazarte en autobús. Por eso desde el 19 de junio a las 23.00 horas al 25 de junio a las 07.00 horas podrás coger un autobús nocturno, que tiene las siguientes líneas:

3N: Alicante-Urbanova cada 32-35 minutos

Alicante-Urbanova cada 32-35 minutos 13N: Alicante-Villafranqueza cada 40 minutos.

Alicante-Villafranqueza cada 40 minutos. 21N: Alicante-El Campello cada 60 minutos. Cabecera en Plaza del Mar

Alicante-El Campello cada 60 minutos. Cabecera en Plaza del Mar 22N: Alicante-Playa de San Juan cada 25 minutos

Alicante-Playa de San Juan cada 25 minutos 23N: Alicante-Sant Joan-Mutxamel cada 15-20 minutos

Alicante-Sant Joan-Mutxamel cada 15-20 minutos 24N: Alicante-San Vicente cada 12-15 minutos.

TRAM

El TRAM contará con un servicio ininterrumpido desde el sábado hasta el jueves 25 de junio en las líneas 1, 2, 3 y 4. Lo que tienes que tener en cuenta es que la parada de Luceros estará cerrada del 18 al 24 de junio entre las 13.30 y las 14.20 horas aproximadamente con motivo de la mascletà, por lo que los viajeros deberán usar la parada de Mercardo. Para conocer el horario del tranvía y saber cada cuánto tiempo pasa en las Hogueras consulta su página web www.tramalicante.es.

Taxi

Las paradas de taxi durante las Hogueras estarán en: