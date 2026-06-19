Las Hogueras lloran la pérdida de un querido foguerer
Manuel Gomis, presidente de Hernán Cortés hasta 2024 y distinguido recientemente con el Emblema Extraordinario de les Fogueres, deja una profunda huella en la Fiesta
Las Hogueras de Alicante están de luto por el fallecimiento de Manuel Gomis, una figura muy querida y respetada dentro del mundo festero. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la hoguera Hernán Cortés, comisión que presidió hasta 2024 y desde la que contribuyó durante años al crecimiento y la defensa de la fiesta.
La noticia llega apenas un año después de que Gomis recibiera el Emblema Extraordinario de les Fogueres de Sant Joan, la máxima condecoración festera. El reconocimiento puso en valor toda una vida dedicada a las Hogueras, convirtiéndose en uno de los referentes de una generación que hizo de la Fiesta una forma de sentir y entender Alicante.
Al frente de Hernán Cortés
Durante su presidencia, Gomis afrontó momentos decisivos para la comisión. En 2024, Hernán Cortés tomó la difícil decisión de abandonar la categoría Especial tras más de dos décadas ininterrumpidas en la élite de las Hogueras, una medida motivada por el incremento de los costes económicos. Su pérdida deja una profunda huella en la Fiesta y en quienes compartieron con él su pasión foguerera.
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