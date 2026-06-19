Las Hogueras, un negocio a menos en el Mercado Central de Alicante

“El acceso en coche es imposible, los autobuses paran en la Plaza de Toros o en La Explanada, y así es imposible que la gente venga”. Es el resumen que el carnicero Vicente Moltó hace de la situación del Mercado Central de Alicante en estos días de Hogueras, cuando la Fiesta no contribuye en exceso a los beneficios de los comerciantes.

De hecho, a primera hora del viernes 19 de junio el Mercado presenta un aspecto semivacío, con menos clientes de los habituales y con diversos puestos cerrados a la espera de que acaben las fiestas. Algunos aprovecharán el cierre generalizado del domingo y los puntuales del martes y del miércoles para bajar la persiana también el lunes, día en el que la concurrencia es menor debido al cierre de las pescaderías. Otros, directamente, han optado por cerrar en los días previos.

El Mercado está flojo de ventas: los cortes de las calles trastornan a la gente David Jiménez Campana — Carnicero

Verónica Moltó, otra carnicera, es otro ejemplo en este sentido. “Cerraremos porque en Hogueras vendemos muchísimo menos”, afirma refiriéndose, también, a los problemas de acceso. En general las ventas no aumentan, según los comerciantes, respecto a otras épocas del año. A excepción de los productos alicantinos más tradicionales por estas fechas.

Salazón en el Mercado Central de Alicante. / Jose Navarro

En las carnicerías no hay nada especialmente típico en el junio alicantino, pero las demandas de barracas y comisiones han aumentado la demanda del puesto de David Jiménez Campana en productos como el pollo y el conejo para las paellas. “Incluso vendimos 150 kilos de salchichas en un día para la previa de una mascletà”, celebra, si bien admite que “el Mercado está flojo de ventas: los cortes de las calles trastornan a la gente”.

En el ámbito del salazón la Fiesta se hace notar algo más. Quique Pérez, que regenta un puesto, explica que “las ventas suben gracias a los clientes habituales, que compran más mojama, hueva y bonito para los aperitivos de sus barracas”. En general, calcula que de estos productos vende un 30 % más que en otras fechas, pero este aumento “se equilibra porque vienen menos clientes” por las dificultades de movilidad, debido a las calles cortadas.

Las ventas suben gracias a los clientes habituales, que compran más mojama, hueva y bonito para los aperitivos de sus barracas Quique Pérez — Encargado de un puesto de salazón

Una experiencia compartida también por Juanelo García, encargado de otro puesto de salazón. “Vendemos más bonito, mojama y hueva, que es lo más típico, sobre todo de particulares que quieren bandejas preparadas, pero no ha cambiado gran cosa en estos últimos años”. García, que señala el atún de tronco como otro producto de venta habitual para hacer coca amb tonyina, asegura que “el margen de beneficio es el mismo”, y lamenta que “cada vez cortan antes las calles”.

Mari Carmen Alemañ, con brevas en su frutería. / Jose Navarro

“Per Sant Joan, bacores”

Otro producto típico de estas fechas es la breva, también conocida por su sustantivo en valenciano, “bacora”. Las fruterías acumulan cajas en sus zonas más visibles para exponerlas. Mari Carmen Alemañ asegura que para el sábado tiene encargadas 600 brevas para dos barracas, “además de las que se vendan por separado”. Dice desconocer cuántas ha vendido hasta ahora, pero “la tamboriná llegará mañana”, pronostica, y el precio de venta es a siete euros el kilo.

Vendemos tantas cocas como siempre, pero cada vez viene menos gente Toñi Narejos — Panadera

Coca amb tonyina y otros productos de panadería en el Mercado Central de Alicante. / Jose Navarro

Sin embargo, Alemañ lamenta que los beneficios de este año son “un desastre”. “Ya ves el ambiente como está de triste, con casi nadie en el mercado”. Raquel Pérez, que ostenta otra frutería cercana, asegura que venderán 300 unidades de brevas el sábado, y lamenta también los cortes de carreteras como situación que les está afectando.

Para el sábado tiene encargadas 600 brevas para dos barracas, además de las que venda por separado Mari Carmen Alemañ — Frutera

De la coca amb tonyina a la gamba

El aperitivo tradicional por excelencia de las Hogueras es la coca amb tonyina. Toñi Narejos, panadera, afirma que vende unas cien al día en estas fechas, entre grandes y pequeñas. Otros productos solicitados son los rollitos de vino y la coca de almendra, que “por la noche entra muy bien después de cenar” y les están compensando la baja afluencia de público estos días. “Vendemos tantas cocas como siempre, pero cada vez viene menos gente”, lamenta.

Vendemos hasta 100 kilos al día de gamba de cada tipo Francisco Valor Pastor — Pescadero

En las pescaderías las sensaciones son de ambivalencia. Francisco Valor Pastor celebra que vende “hasta 100 kilos al día de gamba de cada tipo", siendo la más solicitada la gamba roja mediana, que en la mayoría de puestos ronda los 88 euros el kilo. “Aunque vendemos todo el año, gracias a Dios”, asegura. También es recurrente la quisquilla o la gamba blanca, afirma Rafael Reus, conocido como Felete y que apunta que “en Hogueras se vende menos pescado y marisco”, productos más solicitados a lo largo del verano y muy especialmente en Navidad. “Al día podemos vender siete kilos de gambas para una barraca y otros tres o cuatro para particulares”, dice, a la vez que lamenta que “antes las Hogueras generaban muchas más ventas y hoy ya no salen rentables”.

Bandejas de gambas en el Mercado Central de Alicante. / Jose Navarro

Más optimista se muestra Conchi Álvarez, que regenta un puesto de marisco y asegura vender más en los días previos de la Fiesta. “Sobre todo gamba y cigala, pero también mejillones, berberechos y almejas”. En su caso, calcula que diariamente despacha 18 kilos diarios de gambas. “Es lo mismo que todos los años y son buenas cifras”, dice con satisfacción.