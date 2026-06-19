Inclusión y homenaje a la Ofrenda: este es el comercio ganador del concurso de escaparates de las Hogueras de Alicante

Una propuesta inclusiva y con elementos que evocan la Fiesta alicantina se ha hecho con el primer premio del concurso de escaparates de Hogueras 2026. Se trata de la planteada por la Ferretería Hogar, ubicada en la plaza Joaquín María López, en el barrio alicantino de Los Ángeles, que ha diseñado un escaparate con el título “Elementos de la Fiesta y que logra una recompensa de 3.000 euros.

La propuesta contiene un homenaje a la Ofrenda, sensación de aromas festeros y referencias a los pasodobles, a la mascletà e incluso una cremà en movimiento con ventiladores en la que los clientes pueden depositar sus deseos escritos, a través de un código QR, para que se quemen el 24 de junio. El escaparate, además, contiene las correspondientes explicaciones en lenguaje braille.

Esta ferretería acumula ya cincuenta años desde su apertura. Su propietaria, Josefa Navarro, destaca que su escaparate es “un homenaje a los elementos de la Fiesta”, y que se ha elaborado “para que todos puedan disfrutarlo”. De hecho, asegura que ha ido gente a descubrirlo desde “varios centros especiales”, y se muestra satisfecha con el resultado y con el premio.

Más premios

El segundo premio ha ido a parar al comercio Cáscaras y Semillas, del Mercado Central, que se lleva 2.000 euros por segundo año consecutivo gracias a un escaparate elaborado durante meses que ha utilizado más de 6.000 semillas con las que se dibuja la cara de una alicantina y también una palmera, el Ayuntamiento, el castillo de Santa Bárbara y el nombre de las 92 hogueras en el interior.

El certamen, convocado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, liderada por Lidia López, entrega 15.000 euros en premios para dinamizar el tejido comercial. La concejala ha agradecido la implicación de los participantes, y ha asegurado que el sector “es uno de los principales motores económicos de la ciudad”.

Las otras diez propuestas premiadas con 1.000 euros cada una han sido Mercería Mabe, Orquídea Haus, Visión Alicante, Indumentaria Ana Ballester, Sharewow España, Charcutería Rafael Serna, Pepa Miralles SL, Estilistas Sergio Rubio, In Situ Dace School y Heria Salones de Belleza. En total han participado una treintena de comercios en el concurso.