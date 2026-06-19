La mascletà, primer acto de Barcala como alcaldable de 2027

Seguramente sería la persona más contenta este viernes durante la segunda mascletà de las Hogueras de este año, la primera a concurso. Luis Barcala se ha presentado en Luceros cuando no había transcurrido ni una hora desde que se confirmara públicamente que volverá a ser el candidato del PP a la Alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 2027. Barcala ha hecho acto de presencia 25 minutos antes de que diera comienzo la mascletà acompañado por Miguel Tellado, secretario general del PP. El gallego, número dos de Génova, ha sido el encargado de anunciar la candidatura de Barcala, en una comparecencia ante los medios en el Ayuntamiento a los pies de la Hoguera Oficial.

La comitiva popular ha sido la más numerosa este viernes en la segunda mascletà. A los ya citados Barcala y Tellado les han acompañado, entre otros, el presidente de la Diputación y líder provincial del PP, Toni Pérez, que se ha estrenado este año en el espectáculo pirotécnico de Luceros, y los consellers Marián Cano y José Antonio Rovira. El titular autonómico de Economía y Hacienda ya estuvo el jueves y se le ha visto hablar con el concejal Antonio Peral. Ambos, Rovira y Peral, figuraban en las quinielas como posibles sustitutos de Barcala, en una relación de nombres en la que también figuraban, entre otros, el secretario autonómico Raúl Mérida o el abogado Fernando Candela, entre otros.

A Barcala, finalmente, el escándalo de la vivienda protegida con el residencial de Les Naus no le impide volver a ser el alcaldable del PP, pese a todas las dudas que envuelven, cinco meses después de destaparse el escándalo, la gestión municipal. Este viernes ha recibido la felicitación de los suyos, empezando por los concejales de su equipo de gobierno, que han acudido igualmente a Luceros, y siguiendo por los diputados alicantinos en el Congreso, que han asistido en pleno a la mascletà, escoltando a Tellado y con la secretaria general del grupo popular en la Cámara Baja, Macarena Montesinos, a la cabeza.

El resto de los diputados populares en el Congreso son el que fuera presidente de la Diputación César Sánchez, Joaquín Melgarejo, Julia Parra y Sandra Pascual. Por su parte, a Toni Pérez le han acompañado algunos de los diputados provinciales del PP, como Juan de Dios Navarro, José Antonio Bermejo y Carmen Sellés, así como Cristina García, en su doble condición de diputada y concejala. Del equipo de gobierno de Alicante estaban, entre otros, el vicealcalde, Manuel Villar, la concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, y los ediles Ana Poquet, Julio Calero, Mari Carmen de España, el ya mencionado Peral, Lidia López, Rafael Alemañ y Luis Morata.

La mayor parte de los focos se los ha llevado Tellado. Antes de que comenzara la mascletà se ha podido ver conversar al secretario general del PP, acompañado en casi todo momento por Barcala, con el jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa. En otro momento, tanto Barcala como Toni Pérez han presentado al gallego al presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, así como a la Bellea del Foc, María Pastor, y a la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano. Tellado también ha tenido tiempo para departir con la diputada autonómica de Vox Ana Vega. La representación de los ultras ha sido la misma que el día anterior, con el también diputado autonómico José Muñoz y sus cuatro representantes en el Ayuntamiento de Alicante: Carmen Robledillo, Mario Ortolá, Óscar Castillo y Juan Utrera.

En cuanto a la izquierda, este viernes el PSOE y Compromís no han contado con “pesos pesados” de fuera de Alicante como sí hicieron el jueves, con Pilar Bernabé y Joan Baldoví, respectivamente. Desde las filas socialistas han acudido tanto el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, como la mayor parte del grupo municipal, con Ana Barceló al frente. En el PSOE también ha repetido su diputado autonómico José Díaz, junto a su compañera en las Cortes Yaissel Sánchez. Despejada la incógnita en el PP con Barcala, la principal duda en cuanto a las candidaturas para las municipales de 2027 en Alicante está en la formación socialista, con Barceló y Díaz como nombres con más opciones en estos momentos.

En Compromís, por su parte, la representación ha recaído en sus dos concejales alicantinos, Rafa Mas y Sara Llobell, mientras que otros presentes en la mascletà han sido el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, y el CEO de Suma Gestión Tributaria, José Antonio Belso.