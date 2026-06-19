Mascletà de hoy en Alicante: empieza el concurso de Luceros más esperado del año
Pirotecnia Crespo serán los protagonistas este mediodía en el segundo disparo de este año en la céntrica plaza alicantina
Las Hogueras de Alicante 2026 comienzan esa noche con la plantà de las hogueras infantiles, pero a mediodía la cita con la pólvora vuelve a la plaza de los Luceros, esta vez con el primer disparo del concurso de mascletás.
Ayer Fuegos Artificiales del Mediterráneo abría el espectáculo de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo que bien podría haber participado en el certamen de este año. Pero solo fue de exhibición. No defraudaron los valencianos y abrieron boca para su mascletà del domingo, esta sí dentro del concurso, con la que pretenden ganar por tercer año consecutivo.
Tras Pirotecnia Crespo, el sábado dispararán los también valencianos Pirotecnia Turis. El domingo volverán a la plaza Fuegos Artificiales del Mediterráneo y el lunes será el turno de Pirotecnia Pibierzo, de León. El martes los murcianos Hermanos Ferrández serán los protagonistas mientras que el certamen de este año lo cerrará Pirotecnia de Alto Palancia, de Castellón.
Calendario de las mascletás de 2026
Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año:
- Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)
- Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)
- Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)
- Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)
- Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)
- Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)
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