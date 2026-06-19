Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Variante TorrellanoIII Foro Económico y Social del MediterráneoDirecto Hogueras 2026Protestas centros educativosEl tiempo en AlicantePrograma de Hogueras
instagramlinkedin

Mascletà de hoy en Alicante: empieza el concurso de Luceros más esperado del año

Pirotecnia Crespo serán los protagonistas este mediodía en el segundo disparo de este año en la céntrica plaza alicantina

La mascletà en Luceros del jueves, 18 de junio de 2026, a vista de dron

La mascletà en Luceros del jueves, 18 de junio de 2026, a vista de dron

La mascletà en Luceros de hoy 18 de junio de 2026, a vista de dron / J. A. Giménez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

Las Hogueras de Alicante 2026 comienzan esa noche con la plantà de las hogueras infantiles, pero a mediodía la cita con la pólvora vuelve a la plaza de los Luceros, esta vez con el primer disparo del concurso de mascletás.

Ayer Fuegos Artificiales del Mediterráneo abría el espectáculo de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo que bien podría haber participado en el certamen de este año. Pero solo fue de exhibición. No defraudaron los valencianos y abrieron boca para su mascletà del domingo, esta sí dentro del concurso, con la que pretenden ganar por tercer año consecutivo.

Las mejores imágenes de la mascletà de hoy 18 de junio de 2026

Las mejores imágenes de la mascletà de hoy 18 de junio de 2026

Ver galería

Las mejores imágenes de la mascletà de hoy 18 de junio de 2026 / Rafa Arjones

Tras Pirotecnia Crespo, el sábado dispararán los también valencianos Pirotecnia Turis. El domingo volverán a la plaza Fuegos Artificiales del Mediterráneo y el lunes será el turno de Pirotecnia Pibierzo, de León. El martes los murcianos Hermanos Ferrández serán los protagonistas mientras que el certamen de este año lo cerrará Pirotecnia de Alto Palancia, de Castellón.

Calendario de las mascletás de 2026

Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año:

Noticias relacionadas y más

  • Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)
  • Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)
  • Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)
  • Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)
  • Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)
  • Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents