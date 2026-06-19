Demasiada prisa en Luceros: la mascletà de Crespo, fuera de concurso por corta

Un despropósito. Demasiada prisa en Luceros este viernes en la, a priori, primera mascletà que aspiraba a la victoria en el concurso de Hogueras, tras la exhibición inicial de este jueves. No será así. La propuesta de los valencianos Crespo, de Alzira, ha quedado fuera de concurso al no alcanzar el tiempo mínimo exigido por las bases municipales, establecido este año en cinco minutos, tras ser recortado en treinta segundos para intentar mejorar los espectáculos pirotécnicos. Ni por esas.

La mascletà se ha quedado, siendo generosos, en los 4 minutos y 49 segundos. Pero no solo ha sido corta, es que las prisas se han visto desde el inicio, ya que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, han sonado antes de que las Belleas del Foc dieran el preceptivo permiso. Cuando por megafonía empezaba a escucharse que la primera mascletà del concurso iba dedicada a las Belleas del Foc de la historia de las Hogueras, la traca valenciana ya avanzaba por General Marvá. Del “senyor pirotècnic, pot començar…” ni hablar. Mal inicio, que no ha remontado. Antes se habían oído silbidos en el entorno porque el disparo no empezaba. Todo mal.

Fallo en el disparo de la mascletà de la pirotecnia Crespo en Luceros: los avisos antes que el permiso / Jose Navarro

La mascletà, al margen de arrancar antes de recibir el permiso, ha empezado con una combinación de fuego aéreo, acompañado de vistosos colores. Silbatos (incluida la versión afónica) y truenos han ido sonando, mezclados de serpentina, ganando intensidad, hasta que pasado el primer minuto un remate interesante ha puesto el final a esa primera fase.

Ya con la vista en el suelo, el tramo terrestre inicial ha estado acompañado de truenos y silbatos, ganando calibre con el paso de los segundos. Una combinación correcta, hasta que superados los tres minutos el fuego aéreo ha ido apagándose para ganar presencia el fuego terrestre.

El terremoto final, siempre esperado, ha sido un visto y no visto. Sin más. Cuando ha finalizado, aún faltaba un minuto que completar si Crespo, que llevan dos años consecutivos en Luceros tras una larga ausencia de un cuarto de siglo, quería entrar en concurso. Parecía demasiado. Y así ha sido. Tras un ingenioso remate aéreo, un intenso bombardeo final ha puesto el punto final a una mascletà que ha evidenciado lo que este jueves planeaba en el ambiente en Luceros: la exhibición inicial iba a estar mejor que, al menos, varias de las que aspiraban a ganar. Este viernes se ha confirmado.

Más cortas, a priori

Este 2026, el concurso oficial de mascletás de Luceros que ha arrancado oficialmente este viernes contará, como a máximo, con cinco aspirantes. Que las cinco propuestas restantes aspiren a ganar ya dependerá de las pirotécnicas, que reciben 8.500 euros por disparo, una cantidad invariable este año.

La duración mínima de las mascletás supone el principal cambio en las bases municipales ya que, sin contar los truenos de aviso, se ha fijado en cinco minutos, treinta segundos menos que en los últimos años, con el objetivo de concentrar la pólvora en busca de disparos más intensos.

El tiempo máximo sigue siendo de siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán eliminados. El peso máximo de la materia reglamentada se fija en 150 kilos. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.

Seis "oficiales"

Tras la exhibición previa de este jueves y la primera del concurso de este viernes de Pirotecnica Crespo (de Alzira, Valencia), este sábado será el turno de Pirotecnia Turis (Turis, Valencia). Uno de los disparos más esperados se producirá el domingo, con Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia), los vigentes ganadores (con triunfos en 2025 y 2024), que darán el relevo el lunes a unos debutantes: Pirotecnia Pibierzo (León).

La jornada del martes, 23 de junio, estará reservada para unos clásicos de Luceros, Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia), los grandes dominadores de los últimos años. Mientras que el miércoles, día de San Juan, el concurso finalizará con Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón).

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