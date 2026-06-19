La mascletà, primer acto de Barcala como alcaldable de 2027

Seguramente sería la persona más contenta este viernes durante la segunda mascletà de las Hogueras de este año, la primera a concurso. Luis Barcala se ha presentado en Luceros cuando no había transcurrido ni una hora desde que se confirmara que volverá a ser el candidato del PP a la Alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año 2027. Barcala ha hecho acto de presencia en la fuente 25 minutos antes de que diera comienzo la mascletà acompañado por Miguel Tellado, secretario general del PP. El gallego, número dos de Génova, ha sido el encargado de anunciar la candidatura de Barcala, en una comparecencia ante los medios en el Ayuntamiento.

La comitiva popular ha sido la más numerosa este viernes en la segunda mascletà. A los ya citados Barcala y Tellado les han acompañado, entre otros, el presidente de la Diputación y líder provincial del PP, Toni Pérez, que se ha estrenado de esta forma este año en el espectáculo pirotécnico de Luceros, y los consellers Marián Cano y José Antonio Rovira. El titular autonómico de Hacienda ya estuvo el jueves y se le ha visto hablar con el concejal Antonio Peral. Ambos, Rovira y Peral, figuraban en las quinielas como posibles sustitutos de Barcala, en una relación de nombres en la que también figuraban, entre otros, el secretario autonómico Raúl Mérida o el abogado Fernando Candela.

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A Barcala, finalmente, el escándalo de la vivienda protegida con el residencial de Les Naus no le impide volver a ser el alcaldable del PP. Este viernes ha recibido la felicitación de los suyos, empezando por los concejales de su equipo de gobierno, que han acudido igualmente a Luceros, y siguiendo por los diputados alicantinos en el Congreso, que han acudido en pleno a la mascletà, escoltando a Tellado y con la secretaria general del grupo popular en la Cámara Baja, Macarena Montesinos, a la cabeza.