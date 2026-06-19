Los mejores planes para hacer en Alicante en Hogueras: más allá de la mascletà y los racós

Alicante ya está en plenas Hogueras 2026 y la ciudad vive los días más intensos de sus fiestas grandes. Las calles se llenan de monumentos, música, pólvora, desfiles, barracas, racós y visitantes que llegan para disfrutar de una celebración que convierte a la capital alicantina en uno de los grandes epicentros festivos del país. Desde la plantà hasta la Cremà, el calendario concentra algunos de los actos más esperados del año y transforma por completo el ritmo de la ciudad.

Para quienes quieran vivir a tope las Hogueras, hay planes imprescindibles que no pueden faltar: ver una mascletà en la plaza de los Luceros, recorrer las principales hogueras, entrar en el ambiente de las barracas y racós, asistir a la Ofrenda de Flores o esperar la medianoche del 24 de junio para ver arder los monumentos. Pero las fiestas no se agotan ahí. Alicante ofrece estos días muchas más formas de disfrutar, desde planes familiares y paseos por el centro hasta baños en la playa, rutas en transporte público y noches de música en la calle.

Empieza la cuenta atrás: las hogueras de Especial muestran sus primeras piezas / Rafa Arjones

Recorrer las Hogueras

El primer plan imprescindible es visitar las Hogueras repartidas por la ciudad. Pasear entre monumentos permite entender la dimensión artística y satírica de la fiesta: figuras de gran tamaño, escenas cargadas de crítica, detalles que se descubren de cerca y trabajos que llevan meses de preparación. Una buena opción para no acabar agotado es utilizar la línea especial gratuita de autobús que recorre las Hogueras de Categoría Especial y la hoguera oficial. Funciona del 21 al 24 de junio, de 08:00 a 22:30 horas, con una frecuencia aproximada de 15 minutos, lo que permite moverse entre los principales monumentos sin depender del coche.

ofrenda de flores a la Virgen del Remedio / Matias Segarra

Ofrenda de flores

Otro de los actos con más carga emocional es la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. Se celebra los días 21 y 22 de junio y reúne a comisiones, bellezas, festeros, bandas de música y miles de personas vestidas con indumentaria tradicional. El recorrido discurre por algunas de las calles más céntricas de la ciudad, como Alfonso El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, San José, el entorno de la Concatedral de San Nicolás, Rafael Altamira y la plaza del Ayuntamiento. Para el visitante, es una de las mejores oportunidades para ver la parte más solemne, colorida y popular de las Hogueras.

La mascletà en Luceros de hoy viernes 19 de junio de 2026, a vista de dron / Alex Domínguez

La mascletà de Luceros sigue siendo uno de los grandes imanes de la fiesta. Hasta el 24 de junio, la plaza se convierte cada día a las 14:00 horas en el punto de encuentro de miles de personas que acuden con antelación para buscar sitio y sentir la pólvora desde cerca. El concurso de mascletàs es uno de los momentos más esperados por alicantinos y turistas, pero conviene llegar con tiempo, protegerse del sol, llevar agua y atender las indicaciones de seguridad. Este año, además, se han reforzado medidas de evacuación y señalización en el entorno de Luceros para ordenar mejor la salida del público tras los disparos.

Las mejores imágenes de la mascletà del viernes 19 de junio / AXEL ÁLVAREZ

Racós

Las barracas y racós completan la parte más social de las Hogueras. En ellos se come, se cena, se baila y se comparte fiesta hasta la madrugada. Son espacios donde se mezclan vecinos, comisiones, visitantes y grupos de amigos, y donde se puede probar gastronomía local en un ambiente muy alicantino. La coca amb tonyina, la breva, los arroces, los aperitivos populares y las cenas al aire libre forman parte de una experiencia que va más allá del programa oficial. Para quienes llegan de fuera, entrar en un racó o acercarse a una barraca es una forma directa de entender cómo vive la ciudad sus fiestas desde dentro.

Las fotos del racó de INFORMACIÓN TV del viernes 19 de junio / Pilar Cortés

Playa

Entre acto y acto, Alicante también permite hacer algo que no todas las grandes fiestas urbanas ofrecen: bajar a la playa. El Postiguet, junto al centro, se convierte estos días en un punto de descanso para vecinos y turistas que quieren refrescarse entre la mascletà, los desfiles y la noche en las barracas. También se puede aprovechar para pasear por la Explanada, subir al entorno del Castillo de Santa Bárbara o buscar una terraza con vistas al mar. Eso sí, durante estas fechas conviene recordar las restricciones municipales y evitar prácticas prohibidas, como encender hogueras en la arena donde no esté permitido.

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La Hoguera Oficial de Alicante arde en una cremà de altura / Rafa Arjones / Lydia Ferrándiz

Cremà

El gran cierre llegará en la medianoche del 24 al 25 de junio con la Cremà. A las 00:00 horas, la tradicional palmera lanzada desde el Castillo de Santa Bárbara marcará el inicio de la noche más simbólica de las Hogueras. Después arderá la hoguera oficial en la plaza del Ayuntamiento y, progresivamente, los monumentos repartidos por la ciudad. Es el momento más esperado y también uno de los más emocionantes: el fuego pone fin a días de trabajo, música y convivencia, mientras los bomberos protagonizan la tradicional banyà mojando al público en algunas zonas. Para vivir las Hogueras de Alicante más allá de la mascletà y los racós, basta con dejarse llevar por la ciudad: caminar, mirar, escuchar, comer, bañarse y esperar a que el fuego cierre la fiesta.