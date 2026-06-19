Monumento en la calle y racó montado: Carrer Sant Vicent sigue sin permiso de plantà del Ayuntamiento de Alicante

La hoguera Carrer Sant Vicent ha amanecido este viernes 19 de junio con su monumento ya en la calle y el racó prácticamente preparado, aunque continúa sin disponer de la autorización definitiva de plantà por parte del Ayuntamiento de Alicante. La comisión se convierte así en la única de la ciudad que sigue pendiente de completar los trámites administrativos a pocas horas de una de las jornadas más importantes de las Hogueras 2026.

Pese a la falta de resolución oficial, los trabajos no se han detenido. Desde la propia comisión explican que durante la mañana de este viernes han presentado una nueva subsanación comprometiéndose a limpiar la escalera del TRAM una vez finalice la cremà y a instalar una lona protectora sobre el ascensor existente en la zona. Además, aseguran que también han sido ellos mismos quienes han colocado la lona que cubre la estación y el muro colindante, después de tener que realizar las mediciones por su cuenta al no disponer de las dimensiones facilitadas por el servicio correspondiente.

Plantà sin permiso

La actividad de la plantà del monumento comenzó de madrugada. A las cinco de la mañana llegaban las primeras piezas del monumento diseñado por el artista Víctor Navarro, que ha dirigido personalmente los trabajos de descarga y montaje. “Hemos llegado a las cinco de la mañana, hemos descargado el camión y nos hemos puesto a plantar. Siempre hacemos lo mismo, seguimos nuestra ruta habitual y ahora ya estamos con esta hoguera”, explica Navarro.

Sin embargo, el artista encargado del monumento no oculta su malestar por la situación administrativa que ha rodeado a la comisión durante las últimas semanas. “Hemos hecho una crítica bastante potente dentro de la hoguera a todo lo que ha pasado con la burocracia este año porque ha sido un poco insufrible para todos”, afirma Navarro.

Preguntado por la incertidumbre generada por los permisos, Navarro reconoce que la situación ha sido especialmente compleja. “Ha sido una auténtica odisea este año. A ver si acabamos ya y, sobre todo, que cuiden un poquito más las hogueras, que al final son una de las cosas que más visibilidad dan a Alicante”, añade Navarro.

Además, Carrer Sant Vicent afronta además un ejercicio especialmente importante tras su ascenso de Quinta a Segunda categoría. Un salto que ha obligado a la comisión a incrementar tanto las dimensiones del monumento como la complejidad organizativa de la fiesta.

Navarro, que acumula cinco ejercicios trabajando para esta comisión, reconoce que el año no ha sido sencillo. “La subida a Segunda ha coincidido con todas estas dificultades y la comisión lo ha pasado mal. Pero a nivel artístico estamos contentos. Vamos a intentar hacer el mejor papel posible, aunque sabemos que competimos con hogueras muy potentes”, señala el artista.

Incertidumbre

La situación se arrastra desde hace semanas y se materializó este jueves, cuando la comisión inició los trabajos de montaje del racó sin haber recibido todavía la autorización definitiva para la instalación del monumento y del recinto festero. Durante gran parte de la jornada, Carrer Sant Vicent y Remigio Soler fueron las dos únicas comisiones pendientes de permiso. Sin embargo, la segunda obtuvo finalmente la autorización municipal, dejando a Carrer San Vicent como el único expediente aún sin resolver.

Desde la hoguera han mantenido en todo momento que únicamente faltaba una firma para completar la tramitación y confían en que la situación quede regularizada en las próximas horas. De hecho, aseguran haber recibido indicaciones verbales para continuar con la plantà mientras se completan los últimos trámites administrativos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante trasladó este jueves un mensaje de tranquilidad. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, aseguró que todos los permisos pendientes quedarían resueltos a tiempo para permitir el desarrollo normal de la plantà.“Estamos ultimando los dos últimos expedientes y durante el día de hoy van a salir todos. Todo el mundo va a poder plantar este año en la fecha y hora prevista. Repito que todo el mundo plantará este año tal y como estaba previsto”, manifestó la edil durante su visita a las Hogueras Oficiales.

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Mientras llega esa autorización definitiva, el monumento de Carrer San Vicent ya luce en la calle y la comisión continúa trabajando con normalidad para cumplir el calendario festero previsto.