Esto es lo que opinan los alicantinos de la primera mascletà de concurso en Luceros: “Ha sido bonita, pero floja”
Un disparo descalificado por no alcanzar la duración mínima y que deja opiniones divididas entre los asistentes
La primera mascletà de concurso en la plaza de Luceros ha estado protagonizada por la propuesta de Pirotecnia Crespo, que llegaba con la promesa de un espectáculo novedoso e intenso. La firma había preparado un disparo con 150 kilos de pólvora, cinco retenciones, cuatro finales y la ambición de pelear por el premio del certamen, en una edición marcada además por el ajuste del tiempo mínimo de duración, reducido medio minuto en 2026.
Sin embargo, la exhibición no ha logrado convencer del todo al público ni al jurado, hasta el punto de ser descalificada del concurso por no alcanzar los cinco minutos mínimos exigidos. Entre los asistentes, el sentir general ha sido crítico: “Ha sido bonita, pero floja”, resumían algunos alicantinos, que también señalaron que no les convenció ni el inicio, percibido como brusco, ni un final que no terminó de despegar.
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