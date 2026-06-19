El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Salimos a muerte para ganar y que Alicante quede contenta"

Respuesta: ¿Con qué intención llega Pirotecnia Crespo a Luceros?

Vamos con una mascletà novedosa, con silbatos afónicos, golpe de humo de sorpresa al empezar, colores, el famoso Crespo doble, cinco retenciones y muchos finales. La última retención será muy fuerte, con candelas turbo. Dispararemos unos 150 kilos y la intención es ganar el concurso. Salimos el primer día a muerte para que los alicantinos queden contentos.

R: ¿Qué parte considera que puede gustar más al público?

El terremoto será muy fuerte, con cuatro pasadas, que es lo que le gusta al público. También habrá cuatro finales, porque a la gente le gustan los finales largos. Será una mascletà intensa y habrá que ir pronto a montar, a la sombra, porque hará mucho calor.

R: ¿Qué necesita una mascletà para enganchar al público?

Al público le gusta que el terremoto sea duradero, que suene, y también los buenos remates. Para nosotros, un buen remate tiene que tener muchos finales y un buen golpe. Esperamos que la gente nos ponga una buena puntuación desde los balcones, un 8 o un 9 por lo menos.

R: ¿Es mejor una mascletà corta?

Veo bien que el tiempo mínimo se haya reducido a cinco minutos. Las mascletás no deben hacerse demasiado largas, porque pueden aburrir. Por mi experiencia en este mundo, menos tiempo es mejor para el público y también para el pirotécnico. En ese sentido, creo que el Ayuntamiento de Alicante lo ha hecho bien.

Puede haber una mascletà de cuatro minutos y medio que sea un grandísimo espectáculo

R: ¿Qué es lo más importante para mejorar el concurso?

La seguridad del público es lo más importante, que esté todo bien vallado y que haya distancia. La gente es muy agradecida con los espectáculos que hacemos los pirotécnicos, se porta bien y nos aplaude mucho.

R: ¿El premio de 1.000 euros tiene valor para la pirotecnia?

Claro que sí. En Alicante se pueden ganar 1.000 euros y siempre vienen bien. Nosotros lo vemos como un premio agradecido, porque sirve para hacer una buena comida con los trabajadores de la pirotecnia antes de las vacaciones. Son 1.000 euros bien invertidos.

R: ¿Qué sintió al volver a disparar en Alicante el año pasado?

Me gustó mucho, porque me recordó viejos tiempos. Hacía 25 años que no iba a Alicante, desde el año 2000. Entonces tenía 22 años, era un pipiolo, mi padre era el gerente y yo le hacía caso en todo lo que me decía.

R: ¿Cómo vive ahora ese regreso?

Ahora somos más mayores los trabajadores. Mi padre ya está jubilado, así que con que venga con mi tío a traernos un refresco ya estamos agradecidos. Luceros me gusta mucho, es agradecida.