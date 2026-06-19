La Policía Local cierra por primera vez el entorno de Luceros por las aglomeraciones antes de la mascletà

Las medidas para prevenir riesgos en Hogueras siguen implementándose. Este viernes, durante la segunda mascletà de la presente edición de la Fiesta alicantina (y primer disparo pirotécnico que ha entrado en concurso), los agentes de la Policía Local se han empleado a fondo para evitar problemas ante las aglomeraciones.

En concreto, los efectivos han decidido cerrar el acceso a las 13:40 horas, veinte minutos antes del disparo, tras comprobar que las dos zonas de Luceros que permiten el acceso de personas, las que son adyacentes a la avenida de Federico Soto (y que conectan con Alfonso el Sabio y con la avenida de la Estación), habían llegado al límite de su capacidad para concentrar personas sin generar riesgo.

Accesos limitados por seguridad desde la avenida Federico Soto a Luceros. / Pilar Cortés

Es la decisión que se ha tomado después de una primera jornada, la del jueves, en la que también se tomaron decisiones durante la primera mascletà. En concreto, los agentes de la Policía Local cerraron los accesos citados desde Federico Soto a las 13:30 horas, sin dejar entrar a nadie, incluso a vecinos que justificaron su residencia dentro de la plaza. Esta orden obedeció a un intento de probar el nuevo sistema de seguridad, que hoy se ha aplicado con rigurosidad.

A su vez, los agentes policiales pronostican que la jornada con mayor afluencia de personas, y por tanto con mayores riesgos y en la que se tendrán que emplear más a fondo, será la de este sábado 20 de junio, día oficial del inicio de la Fiesta y en el que la pirotecnia Turis se encargará del disparo.

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El Ayuntamiento de Alicante había anunciado esta y otras medidas para controlar el elevado flujo de personas que asisten a presenciar el espectáculo pirotécnico en Hogueras, cuya última edición tendrá lugar el 24 de junio. En la misma zona hay colocadas banderolas y carteles que señalan las vías de evacuación garantizar el orden a la hora de abandonar los alrededores de la plaza. En los alrededores también hay carteles que señalan las vías de evacuación por calles como Tucumán, O'Donnell o Álvarez Sereix.

Banderolas con las vías de evacuación señalizadas en los alrededores de Luceros. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Estos próximos días, especialmente el fin de semana, cuando se espera más afluencia de visitantes, los agentes contemplan medidas como establecer un sentido único de la marcha a partir de las 13:30 en Luceros con Soto, Alfonso el Sabio y avenida de la Estación.

Más seguridad que nunca

El Ayuntamiento, a través de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, informó el martes un refuerzo para la seguridad con el aumento de efectivos entre los distintos cuerpos que participan en este cometido. En total, habrá 4.600 turnos en los días grandes de la Fiesta, 600 más que el año pasado entre los cuerpos de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil y Protección Civil.

En los días grandes también se amplía el espacio disponible para el público en las inmediaciones de la fuente, a costa de reducir la conocida como "zona VIP", donde presencian los disparos miembros de la Corporación municipal, de la Federació de Fogueres, miembros de otras fiestas invitadas a la ciudad y demás personalidades acreditadas por el Consistorio.