Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, viernes 19 de junio: primera mascletà del concurso y plantà de las hogueras infantiles
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Faltan pocas horas para que comiencen las Hogueras de Alicante 2026 y las calles ya huelen a fiesta. Este viernes, 19 de junio, la pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la segunda mascletà del año desde este mítico enclave, pero la primera que entrará en concurso, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo.
Por la noche, a partir de las 00.00 horas, tendrá lugar la plantà oficial de las hogueras infantiles y ninots al carrer, que lucirán para que mañana a primera hora reciban la visita del jurado que por la tarde proclamará el mejor monumento del año.
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