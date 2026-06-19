El prometido parking de 140 plazas para Hogueras, en el aire

Retraso en el nuevo parking previsto en Alicante. La infraestructura, preparada para acoger 140 vehículos particulares, fue anunciada por el conseller de Transportes este lunes en una visita a la ciudad para explicar el refuerzo del servicio del TRAM por Hogueras. Según explicó Vicente Martínez Mus, se trataba de una obra anticipada que culminaría este mismo viernes, 19 de junio, coincidiendo con el inicio de las fiestas de Hogueras.

Sin embargo, este viernes continúan los trabajos en el nuevo estacionamiento con pintado de bordillos, cimentación y otro tipo de actuaciones. El estacionamiento sigue, por tanto, sin abrirse, y algunos de los presentes en la obra dan por hecho que el parking no se podrá abrir durante el fin de semana debido a las obras pendientes.

Obras para el nuevo parking al lado de la estación de tren. / Pilar Cortés

Desde la conselleria admiten que “ha habido algún problema menor con algún ascensor”, y señalan que Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad que depende del Ministerio de Transportes y que es propietaria de los terrenos en los que se desarrolla la obra, “ha dicho que necesita unas horas más”.

Este viernes, por tanto, no está prevista la apertura del parking, tal como anunció el lunes la Conselleria de Transportes. La infraestructura se ubica junto a la estación de trenes, con acceso (actualmente cerrado por obras) desde la calle Bono Guarner a través de la avenida de Salamanca.

El proyecto

La instalación de estacionamientos, construida en altura y accesible desde la calle Bono Guarner, a la altura de la avenida Salamanca, incorporará 140 nuevas plazas, ocho de ellas habilitadas para personas con movilidad reducida, y reforzará el otro parking abierto hace ahora un año, con 208 plazas (y perdiendo unas 300 respecto a las que tenía anteriormente a la intervención), coincidiendo con las obras de la futura Estación Central, y al que se accede desde la calle Médico Pedro Herrero.

Obras para el nuevo parking al lado de la estación de tren. / Pilar Cortés

El nuevo aparcamiento contará con una planta accesible desde la estación, según han asegurado desde la Generalitat, y está ubicado en terrenos de Adif, donde ya se encontraba el aparcamiento para las compañías de alquiler de vehículos. Se accederá desde la calle Bono Guarner número 6 y se instalará nueva señalización de orientación para vehículos en el entorno, han informado desde el departamento autonómico.

La construcción se ha hecho con la instalación de una nueva estructura metálica y de hormigón, sobre losa de cimentación, que supone la creación de un nuevo forjado sobre el aparcamiento de alquiler de vehículos que ya existía.

A su vez, el nuevo aparcamiento contará con las correspondientes instalaciones de acceso, tales como barreras, cajeros, cámaras, iluminación, ascensor y escaleras, así como elementos de protección contra incendios. Según la Conselleria de Transportes, se ha dispuesto toda la infraestructura necesaria para la futura instalación de 10 cargadores de vehículos eléctricos, dos de ellos en plaza adaptada para personas con movilidad reducida.

Los accesos peatonales serán directos desde la calle en la planta alta, y desde el recinto de la estación a la planta baja.