Los últimos remates ya dibujan el cielo de las hogueras de Especial en Alicante

Las Hogueras de Especial ya dibujan su silueta definitiva sobre el cielo de Alicante. La tercera gran jornada de plantà dejó este viernes una de las imágenes más esperadas por foguerers y visitantes: la subida de los remates que faltaban por coronar los monumentos de la máxima categoría. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, las grúas trabajaron sin descanso para situar las piezas más espectaculares de unas hogueras que ya muestran prácticamente su aspecto final.

Tras varios días marcados por el montaje de estructuras y escenas, la jornada del viernes estuvo protagonizada por esos últimos elementos que transforman un conjunto de piezas en una obra completa. Con los remates ya instalados en la mayoría de los distritos, las comisiones encaran ahora las últimas horas antes del paso del jurado con la decoración y los detalles finales como principal objetivo.

La Ceràmica abrió la tarde de los grandes remates en Especial. La comisión logró completar la elevación de la pieza principal de "Còsmica", una operación que había quedado pendiente el día anterior. Con ello, el monumento diseñado por Palacio i Serra dio un paso decisivo hacia su imagen final. La propuesta, de 18,5 metros de altura, combina referencias astrales, espiritualidad y crítica social en una de las apuestas más singulares de la categoría.

La Ceràmica abrió la tarde de los grandes remates en Especial. / Jose Navarro

La luz, el cosmos y el fuego toman altura

La actividad continuó durante toda la tarde con otra de las grandes protagonistas de la edición. Baver-Els Antigons, vigente ganadora de Especial, completó la subida de la corona que remata "Corónate, reina!". La obra de Paco Torres, con diseño de Paco Camallonga, representa el importante reto de defender el título conseguido en 2025. Su monumento alcanza los 18 metros de altura y está rematado por una gran corona que, una vez elevada, fundió a la comisión entre aplausos.

Áxel Álvarez

También durante el viernes completó una de las operaciones más esperadas Diputació-Renfe, a la que el viento complicó la jugada. La comisión ha reforzado su apuesta por Especial con "Llum, l’origen de les Fogueres", una propuesta de El Taller de Llongo que rinde homenaje a la esencia de la Fiesta. El monumento alcanza los 19 metros de altura y tiene como elemento más singular una gran vidriera de ocho metros de diámetro elaborada artesanalmente.

El viento complicó la jugada a Diputació-Renfe / Jose Navarro

La tarde también estuvo marcada por los trabajos en Florida-Plaza de la Viña. La comisión, una de las que más retraso acumulaba respecto a otras competidoras de Especial, centró buena parte de sus esfuerzos en preparar la elevación del remate que corona "Al rojo vivo". La obra de Loren Fandos apuesta por una presencia cromática en torno al rojo y está inspirada en los caballos de la fuente de Luceros con 16 metros de altura.

Los trabajos en Florida-Plaza de la Viña para la subida del remate / Áxel Álvarez

Los últimos movimientos de la noche

Entre los últimos movimientos de la jornada estuvo también Sagrada Familia. La comisión del Pla reservó la noche para afrontar uno de los momentos más esperados del montaje de "Big Bang", la propuesta de Pere Baenas para esta edición. El monumento, de 19 metros de altura, utiliza las cuatro estaciones como hilo conductor y aspira a situarse entre las referencias de la categoría con las últimas horas de plantà con la mirada puesta en culminar los trabajos.

Mientras tanto, las hogueras que habían completado sus remates durante las jornadas previas tampoco tuvieron un viernes tranquilo. La mayoría dedicó el día a colocar las últimas piezas pendientes, rematar escenas y preparar el terreno para la decoración final. En Port d'Alacant continuaron los trabajos sobre "Carnívoras", como en Florida Portazgo, que aprovechó las horas finales para completar escenas y remates superiores de "Gènesi", el monumento más costoso de estas Hogueras.

Explanada dio prácticamente por concluida la construcción de "Alacantrina" / Jose Navarro

La decoración, última meta antes del jurado

Por su parte, Explanada, que ha anunciado que renueva a su constructor para 2027 como previamente hicieron La Ceràmica, Baver-Els Antigos y Diputació-Renfe, dio prácticamente por concluida la construcción de "Alacantrina", la obra con la que regresa a Especial, durante la madrugada del jueves al viernes, como Carolinas Altas que trasnochó para elevar el remate de "Clímax", la propuesta con la que compite este año en Especial y donde la música se convierte en el eje central de la obra diseñada por Luis Espinosa, un monumento de 14 metros de altura.

Carolinas Altas que trasnochó para elevar el remate de "Clímax", / Jose Navarro

Asimismo, Calvo Sotelo centró sus esfuerzos este viernes en terminar la parte trasera y las últimas escenas de "Al·lucinació", como Sèneca-Autobusos y Polígon de Sant Blai que también aprovecharon la jornada para culminar los movimientos finales de sus monumentos.

Con los remates ya instalados y los monumentos mostrando casi por completo su imagen definitiva, el sábado estará dedicado a la decoración, los acabados y los últimos detalles estéticos. Flores, elementos ornamentales, iluminación y retoques finales marcarán una jornada decisiva para unas comisiones que ya piensan en la visita del jurado del próximo 21 de junio. Así, tras varios días de intenso trabajo, las doce hogueras de Especial afrontan la recta final de la plantà.