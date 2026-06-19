Voluntarios y usuarios del Cibe de Cruz Roja Alicante queman una hoguera contra la exclusión social

Una alegoría a la superación personal. El Centro de Intervención de Baja Exigencia (Cibe) de Alicante, de Cruz Roja, concebido para prestar ayuda sociosanitaria a personas en situación de exclusión social, ha visto arder este viernes la hoguera creada con la participación de 10 personas atendidas en estas instalaciones y de otras 12 del grupo de voluntariado durante dos meses.

El monumento "Renacer" en el Cibe de Cruz Roja de Alicante. / INFORMACIÓN

El monumento, con el título “Renacer”, se diseñó con una representación del Ave Fénix, que, tal como marca la mitología, “resurge de sus cenizas”, y la cremà hace referencia, de esta manera, al poder de transformación del ser humano, “capaz de convertir la crisis en una oportunidad de crecimiento y de mantener el equilibrio ante la adversidad”, con atención a las personas que luchan cada día por salir adelante.

El Cibe ha quemado su tradicional hoguera en sus instalaciones, situadas en la calle del Escultor Bañuls, en las inmediaciones del estadio José Rico Pérez, y a lo largo de 2026 ha atendido a un total de 188 personas diferentes prestando servicios asistenciales como desayunos y meriendas, un total de 5.906; servicios de ducha, 3.394; lavandería, 687; y ropero, 462.