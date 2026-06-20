Agua bendita para la réplica de la concatedral de San Nicolás en la portalada de El Cabasset

Una portalada distinguida por su originalidad. La barraca El Cabasset, que el año pasado ya se hizo con el primer premio con un cómic inspirado en Francisco Ibáñez, ha vuelto a sorprender a los alicantinos con un nuevo diseño original y cautivador.

Se trata de la creación de la fachada de la concatedral de San Nicolás, con inscripciones que la distinguen hechas con letras rojas y finas idénticas a los grafitis históricos que luce el templo en su exterior. Pero no solo la visión exterior ha asombrado a los presentes, concentrados este viernes entre la avenida Maisonnave y la calle General Lacy en el estreno de la portalada.

En su interior se refleja el claustro del templo religioso, pintado por parte de la barraquera Beatriz Oliva, con una exactitud llamativa. Esta obra se podía contemplar con el olor a incienso característico de la concatedral y con la temperatura habitual interior gracias a la instalación de aire acondicionado.

El Cabasset emula la concatedral de San Nicolás en su portalada y recibe la bendición del vicario / Jose Navarro

Todos estos detalles han podido ser descubiertos, y se podrán descubrir en estos días de Hogueras, por parte de los barraquers y del público, que ha recibido con satisfacción la visita del vicario de la concatedral, Tomás Bordera, encargado de bendecir la réplica. En su lectura, el religioso ha hecho referencia a la Fiesta local, “luz arte y alegría, convivencia entre generaciones, acogida y expresión de la identidad alicantina”.

También ha puesto la barraca “bajo la protección” de la patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, “bajo la intercesión de San Nicolás”, patrono; y “bajo la mirada amorosa de la Santa Faz”. Finalmente, el vicario ha arrojado agua bendita a la réplica del templo y a los presentes bromeando, incluso, con estar llevando a cabo “una mini banyà”.

El proyecto

La portalada se ha desarrollado de tal manera que busca generar una “sensación de inmersión”, explica Alberto Payà, comisionado de la barraca El Cabasset. “Queríamos transmitir la sensación de estar dentro de la misma concatedral”, según ha añadido. De hecho, la réplica incluye una campana y todo tipo de elementos que la evocan.

Otro elemento curioso, y que intensifica la religiosidad del proyecto, es la propuesta de tres rutas que crean un Camino de Santiago en versión alicantina y que tienen su destino final en la barraca diseñada. Una, el “camino sur”, desde la barraca de Festa i Vi, en la calle Vicente Chávarri, pasando por Les Gavines, Or i Flama y La Millor de Totes. El “camino norte” hace recorrido desde la barraca Tard Però Acertat, en la calle Foguerer, pasando por Tots Contents, Pica i Vola y Xe Quin Pet Tenim. El tercer camino sale de la barraca Sense Tindre Un Clau, en la plaza de España; Som Fills del Poble, Pica i Vola y Tot es Fum.

La iniciativa propone hacer fotos en las de las “barracas amigas” y en la de El Cabasset “para entrar en un sorteo y promover las visitas a los monumentos durante estos días”, explica Alberto Payá.

La portalada de El Cabasset es una de las cinco que compiten en Categoría Especial, junto a Pica i Vola, Los Gorilas, Els Chuanos y Trons i Bacores.