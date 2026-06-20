Alicante celebra sus días grandes con el Museo de Hogueras cerrado

El Museo de Hogueras de Alicante permanece cerrado en plenas fiestas. La ciudad vive sus días grandes, recibe visitantes, llena calles, monumentos, racós y mascletás pero el espacio municipal dedicado a explicar la historia de la Fiesta sigue sin abrir sus puertas. En el acceso se observan carteles que informan del cierre, el personal confirma que el museo continúa clausurado y hay turistas que se acercan hasta la Rambla con intención de entrar y se quedan sin poder visitar uno de los recursos que mejor contextualiza la celebración oficial de la ciudad.

El cierre se arrastra desde el 10 de marzo, cuando la lluvia provocó daños en el inmueble y en varios ninots indultats históricos. La acumulación de más de 1.500 litros de agua en un toldo situado en la cubierta causó la rotura de uno de los perfiles metálicos que lo sujetaban. Ese elemento cayó sobre una claraboya y permitió la entrada de agua en una sala donde se exponen piezas de los años 80 y 90. El incidente obligó a clausurar el museo de forma preventiva y afectó a varias figuras que habían sobrevivido al fuego pero no a la fuerza del temporal.

Es triste que no se haya podido culminar la reparación de los ninots antes de las Hogueras Joaquín Rubio — Maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras

Más de tres meses después, el museo llega cerrado a la semana en la que más sentido tendría que estuviera abierto. El episodio de marzo podía justificar una reacción inmediata de emergencia pero la continuidad del cierre durante los días centrales de Hogueras deja una imagen difícil de explicar. Alicante celebra la Fiesta mientras mantiene clausurado su principal escaparate museístico sobre las propias Hogueras. La situación resulta más llamativa porque el espacio ocupa una ubicación estratégica, en plena Rambla, junto al flujo natural de visitantes que recorren el centro durante estos días.

La revisión de las piezas afectadas comenzó e finales de abril, cuando la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, acudió al museo con representantes del Gremio de Artistas de Hogueras. Las primeras valoraciones concentraron los desperfectos en cinco ninots, principalmente por humedad, y detectaron una figura decapitada, aunque con buen pronóstico. Entonces ya se hablaba de evaluar el estado real de las obras, definir los trabajos de restauración y preparar la reapertura. Sin embargo, esa reapertura no ha llegado a tiempo para las Hogueras.

Ninots protegidos tras el daño causado por la lluvia del pasado mes de marzo / INFORMACIÓN

El maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras, Joaquín Rubio, lamenta que la reparación no se haya culminado antes de los días grandes. Según explica, el Gremio ya remitió el presupuesto para restaurar los ninots afectados y sigue pendiente de que la concejalía lo apruebe. “Es muy triste que no se haya podido culminar la reparación”, señala Rubio, que admite que la situación ya tiene poco margen para estas fiestas. “Estas Hogueras solo se podrán ver los ninots de las hogueras plantadas”, añade. El Gremio no tiene una fecha para empezar los trabajos y continúa a la espera de autorización.

El cierre también afecta al relato turístico de la ciudad. Javier Morales, vicepresidente de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, señala que el museo era una parada habitual en los recorridos por Alicante por su ubicación, su valor visual y su capacidad para explicar la Fiesta a quienes llegan de fuera. “Era una parada obligatoria”, resume. Los guías han tenido que suplir su ausencia con fotografías, carpetas digitales compartidas en el móvil, sonidos de mascletás y otros recursos para mostrar una parte esencial de la cultura alicantina que estos días no puede visitarse en su propio museo.

El museo suponía una parada obligatoria para explicar la Fiesta a quienes visitan Alicante Javier Morales — Vicepresidente de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana

El problema llega, además, con el debate sobre el futuro del Museo de Hogueras todavía abierto. Las lluvias de marzo reactivaron una discusión que la Fiesta arrastra desde hace años. La sede de la Rambla conserva una ubicación privilegiada, pero se ha quedado pequeña para una colección que crece cada ejercicio con nuevos ninots indultats y otros fondos históricos. Federació, expresidentes y artistas han planteado desde una sede complementaria en Las Cigarreras hasta una modernización más profunda del recinto, con más digitalización, mejor inventario y un relato más actualizado.

La clausura en plena Fiesta vuelve a mostrar esa fragilidad. El museo no solo tiene pendiente reparar los daños causados por la lluvia, sino resolver qué papel debe jugar en una ciudad que aspira a proyectar las Hogueras más allá de sus días de calle. Mientras los visitantes encuentran monumentos plantados, pólvora en Luceros y actos por toda la ciudad, el espacio llamado a conservar y explicar la memoria de la Fiesta sigue con el cartel de cerrado. Alicante exhibe sus Hogueras en la calle pero no puede enseñarlas en su museo justo cuando más visitantes llaman a la puerta.