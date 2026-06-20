Alicante opina sobre la Hoguera Oficial del 2026: “Es lo mismo todos los años”

Los "Singulares" ninots de Pedro Espadero para las Hogueras 2026 no sorprenden. Ciudadanos presentes este sábado en la plaza del Ayuntamiento para contemplar el monumento oficial creen que la propuesta es "igual que todos los años", y que el artista ha plantado obras mejores, pero que en esta ocasión "le falta algo". No obstante, los vecinos valoran positivamente la idea de destacar otras tradiciones de la provincia.

El monumento, que el alcalde Luis Barcala califica como “monumental y con riesgo en su remate”, ha contado con un presupuesto de 118.500 euros y presenta un cuerpo de 18,5 metros de altura. Entre sus ninots, aparecen referencias a las fiestas tradicionales de la ciudad como San Antón, el Raval Roig, las fiestas de Tabarca o las Cruces de Mayo del barrio de Santa Cruz, junto a manifestaciones culturales tan reconocibles en la provincia como los Enfarinats de Ibi, la Noche de los Cirios de Busot o el Misteri d’Elx.

"Le falta estar más recargada"

Sin embargo, para algunos alicantinos presentes este sábado (primer día tras la Plantà) en la plaza del Ayuntamiento, "Singulares" es similar a los monumentos que Espadero ha plantado en ediciones anteriores de las Hogueras. Es el caso de Paula, quien apunta que "este año le falta un poco" y debería estar "más recargada".

En la misma línea, Joaquina reconoce la labor de construir un monumento de tal envergadura, pero no la encuentra original: "Es igual que todos los años, no me sorprende, pero no me gusta ponerle nota porque lleva un trabajazo. A mí no me gusta", ha indicado.

Tampoco Susana, quien se confiesa una habitual de las Hogueras, se muestra convencida del monumento oficial de este año: "Ya que se planta en la plaza del Ayuntamiento, que es uno de los lugares más emblemáticos, podrían haberla hecho todavía más grande", sostiene. A su vez, añade que "le falta ser más impactante" y que "debería ser más llamativa e impresionante".

Antonio, otro aficionado a las Hogueras, se confiesa más partidario de otros trabajos anteriores de Pedro Espadero: "He visto algunos años que me ha gustado más por la estética, prefiero un corte más moderno y que se salga de lo habitual", comenta.

"No la entiendo"

Al margen del diseño, del que se cuestionan aspectos como la pintura o las terminaciones de los ninots, una de las principales quejas se ha centrado en el tamaño y disposición de las "cartelas", los letreros que habitualmente narran la escena representada y son fundamentales para dar sentido a una hoguera. "No sé de qué va, no puedo leer nada con las vallas tan lejanas y no entiendo qué dice o qué critica. Otros años la leo, pero este año es imposible", lamenta Nieves.

Del mismo modo, Conchita, nacida en Valladolid pero habitual en las fiestas de Alicante, afirma que "los carteles no se pueden leer", lo que hace que "se pierda la mitad de la gracia que tiene la hoguera". Algunos de estos rótulos, comentan ambas, cuentan con demasiado texto que, además, está impreso en un tamaño excesivamente pequeño como para resultar comprensible.

Al igual que ellas, Ricardo, que ha venido desde Villena a conocer el monumento de Espadero, le recrimina poca claridad: "Tampoco me dice nada, no la entiendo", reconoce.

Valor de la identidad provincial

Sí valoran algunos de los visitantes presentes en la plaza del Consistorio el concepto de "Singulares", que realiza un recorrido por fiestas y tradiciones de toda la provincia de Alicante.

"Está muy bonita, me gusta que está reflejando las tradiciones de los pueblos", defiende Victoria. Mientras que para Ángel, su marido, "está muy bien", aunque añade que no le gusta "comparar con otros años".

También Mari Carmen, que asegura no perderse nunca su cita con la Hoguera Oficial, indica que "está muy curioso lo de los diferentes pueblos y tradiciones", por lo que se declara fan de la obra de Espadero: "Me gusta bastante".

Por otro lado, Ismael aboga por "recuperar el estilo alicantino" y valora que el monumento "tiene un remate grande". Al respecto, Javier defiende que Singulares puede ser una buena puerta de entrada al mundo de la Fiesta: "A quien vea por primera vez las Hogueras, le va a gustar".