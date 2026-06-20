Ángeles - Felipe Bergé celebra el primer premio infantil de las Hogueras de Alicante 2026: "No podíamos articular palabra"

La emoción estalló este sábado en Ángeles-Felipe Bergé. Tras una noche frenética de trabajo y nervios, la comisión alicantina vio cumplido el sueño que perseguía desde hace casi treinta años al alzarse con el primer premio de la categoría Especial de Hogueras infantiles 2026. El monumento "Mediterrània", obra del artista Ausiàs Estrugo, conquistó al jurado y desató una celebración inolvidable a los pies de la hoguera.

La noticia llegó después de una plantà maratoniana, fueron doce horas ininterrumpidas de trabajo que comenzaron en la tarde del viernes y concluyeron a las 6 de la mañana del sábado, apenas con tiempo para que los integrantes de la comisión pudieran cambiarse y prepararse para recibir al jurado. El esfuerzo, sin embargo, encontró su recompensa pocas horas después, cuando se confirmó que Ángeles-Felipe Bergé pasaba del tercer premio conseguido en 2025 a conquistar el máximo galardón infantil de las Hogueras de Alicante.

La alegría se apoderó de inmediato del entorno del monumento. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, los "afebitos" corearon consignas que resonaron durante toda la mañana. "Y decían que no, AFB campeons", "el primer premio es de AFB" o el clásico "Campeones, campeones, oe, oe, oe" acompañaron una celebración que fue creciendo a medida que llegaban las visitas oficiales.

Nos cuesta mucho sacar adelante todo lo que hacemos. Por eso este primer premio infantil significa muchísimo para nosotros Isidro Antón — Presidente de la hoguera

El ambiente festivo alcanzó uno de sus momentos más espontáneos cuando los integrantes de la comisión comenzaron a corear "que se bañe, que se bañe" dirigido a su belleza infantil, Ainara Arévalo. Lejos de resistirse, la representante infantil de la hoguera acabó lanzándose vestida a la pequeña fuente situada junto al monumento, con el polo de la comisión y las zapatillas incluidas, provocando aplausos entre los presentes.

Alex Domínguez

Una llamada para el recuerdo

Pero uno de los momentos más anecdóticos de la jornada se produjo durante la llamada en la que se comunicó oficialmente el premio, cuando la emoción fue tan grande que, al otro lado del teléfono, apenas podían responder. Mientras el alcalde de Alicante, Luis Barcala, intentaba contactar con la comisión para dar la noticia, solo se escuchaban los gritos, aplausos y celebraciones de quienes ya intuían que habían logrado el ansiado primer premio.

Es un premio que no consigue cualquiera y demuestra el esfuerzo de todo un año, ahora vamos a celebrarlo todos juntos, como hacemos los 'afebitos' Ainara Arévalo — Belleza infantil

El propio presidente de la comisión, Isidro Antón, reconoció después que la emoción le dejó completamente bloqueado. "Estábamos muy ilusionados porque sabíamos que teníamos un gran monumento y muchas expectativas depositadas en él. Cuando llegó la llamada no podiamos articular palabra", confesó Antón quien destacó el valor especial que tiene este reconocimiento para una comisión que saca adelante sus proyectos con esfuerzo y recursos limitados. "Nos cuesta mucho sacar adelante todo lo que hacemos. Por eso este primer premio infantil significa muchísimo para nosotros", explicó el presidente.

La felicidad también se reflejaba en el rostro de la belleza infantil de la hoguera, Ainara Arévalo, que aseguró sentirse "muy orgullosa" del trabajo realizado tanto por el artista como por toda la comisión. "Es un premio que no consigue cualquiera y demuestra el esfuerzo de todo un año, ahora vamos a celebrarlo todos juntos, como hacemos los 'afebitos'", señaló Arévalo.

El primer premio infantil para Ángeles - Felipe Bergé de las Hogueras de Alicante 2026, en imágenes /

Reconocimiento

Como es tradición, la hoguera recibió en primer lugar a la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, junto a sus damas de honor, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. Más tarde se sumó el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que quiso felicitar personalmente a la comisión por el triunfo conseguido.

Es una de las comisiones importantes de barrio, muy activa y que en los últimos años ha dado muchas mujeres y niñas a la Fiesta Luis Barcala — Alcalde de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, también quiso poner en valor la importancia del reconocimiento conseguido por la comisión y recodó que Ángeles-Felipe Bergé llevaba décadas esperando un premio de esta magnitud. "Es una de las comisiones importantes de barrio, muy activa y que en los últimos años ha dado muchas mujeres y niñas a la Fiesta. Tenían que redondear toda esa trayectoria con un premio como este", señaló Barcala, quien puso en valor el extraordinario nivel de la categoría Especial infantil.

Acabo de llegar a Alicante y me ha encantado encontrar aquí el primer premio. La estaba visitando y es espectacular Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

A las felicitaciones se sumó más tarde el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita al monumento ganador. "Acabo de llegar a Alicante y me ha encantado encontrar aquí el primer premio. La estaba visitando y es espectacular", aseguró Pérez Llorca, antes de felicitar a la comisión por un triunfo que ya forma parte de la historia reciente de Ángeles-Felipe Bergé.

"Mediterrànea" al detalle. / Alex Domínguez

Un homenaje al Mediterráneo

La obra vencedora, “Mediterrània”, es una apuesta por la identidad compartida de los pueblos bañados por este mar. Ausiàs Estrugo construyó un monumento de gran riqueza visual, repleto de figuras y detalles, en el que los elementos marineros se entremezclan con los vientos característicos del Mediterráneo, como el gregal, el llevant, el ponent o la tramuntana.

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La propuesta ya había destacado previamente al conseguir el primer premio al mejor ninot de la categoría Especial, un reconocimiento que anticipaba las opciones de la comisión en el concurso. El monumento reivindica que el Mediterráneo es mucho más que un espacio geográfico y que su identidad se construye a partir de la diversidad de culturas y territorios que lo rodean.