Dónde aparcar en Alicante en Hogueras: aparcamientos disuasorios y de pago para dejar el coche y llegar al centro
Hasta la Nit de la Cremà, las calles de la ciudad estarán llenas de monumentos, barracas y racós que dificultan buscar un sitio para dejar el vehículo
Encontrar aparcamiento en Alicante durante las Hogueras es misión imposible, o casi. La Fiesta se vive en la calle y la ciudad entera se llena de barracas, racós y hogueras que se alzan para deleite de alicantinos y visitantes y que arderán la noche del 24 al 25 de junio.
La presencia de hogueras, desfiles y mascletás obliga a cortar numerosas calles de la ciudad y que, obviamente, se reduzca el espacio para aparcar. Lo mismo ocurre en el centro aunque a mayor escala, ya que el ayuntamiento establece un circuito restringido de tráfico que impide el acceso rodado hasta las 08.00 horas del 25 de junio.
El consistorio recomienda evitar coger el coche y elegir el transporte público para desplazarse. Autobús, TRAM y taxi son las opciones disponibles para no pensar dónde dejar el coche durante estos días.
Dónde aparcar en Alicante en Hogueras
A la espera de que abra el anunciado parking junto a la estación, con 140 plazas que tenía previsto entrar en marcha este viernes 19 de junio, para quienes no tengan más remedio que ir en coche, la opción más realista es acudir directamente a aparcamientos de pago. En la ciudad y cercanos al centro hay varios parking de concesión municipal en los que puedes intentar encontrar alguna plaza libre, aunque debes tener en cuenta que antes de la mascletà de las 14.00 horas en Luceros y durante la noche será más que complicado.
Estos parking son los de:
- Catedrático Soler
- Avenida de la Estación
- Maisonnave
- Alfonso El Sabio
- La Montañeta
- Plaza América
- San Cristóbal
- La Lonja
- López de Osaba
Además, también están disponibles los aparcamientos del puerto, ubicados en la zona del muelle de Levante, además del existente en la zona de Poniente. Son opciones interesantes para los que quieran estar cerca del centro, la Explanada o el ayuntamiento.
Otra alternativa son los aparcamientos disuasorios, pensados precisamente para dejar el coche fuera de las zonas más saturadas y completar el desplazamiento en transporte público o a pie. Así que puedes tratar de encontrar aparcamiento en la parada del TRAM de Plaza Mar o en la de Albufereta y de ahí desplazarte hasta el centro en alguno de los trenes que circulan estos días y que han aumentado su número y frecuencia.
Más alejado del centro pero también otra opción que puede ser interesante puede ser aparcar en el barrio de San Gabriel, en la avenida c/Deportista Joaquín Blume, justo antes de llegar al Palmeral. Si consigues ahí un hueco puedes desplazarte al centro cogiendo un autobús de la línea 1 que tiene parada en esa misma calle.
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