Autobús en Hogueras de Alicante: líneas especiales y nocturnas y cambios en los recorridos urbanos e interurbanos

Las Hogueras de Alicante se viven a pie de calle y visitar los espectaculares monumentos es casi una obligación. Los cortes de calles es algo habitual en al ciudad por lo que para desplazarse lo más cómodo es el transporte público. El servicio de autobús cambia sus recorridos y refuerza algunas de sus líneas mientras que el TRAM y el taxi también sufrirán algunos cambios.

Cambios en las líneas de autobús

Con motivo del cierre del centro de Alicante hay numerosas líneas de autobús que sufrirán cambios. Desde las 07.00 horas del 17 de junio y hasta las 08.00 del día 25, los recorridos de las líneas de autobús por el centro se modificarán y pasarán a centrarse en las cabeceras de Plaza de España, Estación-Óscar Esplá, Estación de Autobuses, Puerta del Mar y Maisonnave-Calvo Sotelo. Así quedarán las paradas con las líneas correspondientes:

Plaza de España. Cabecera de las líneas 8, 10,13, 13N y 24N

Cabecera de las líneas 8, 10,13, 13N y 24N Estación-Óscar Esplá. Cabecera de las líneas 7, 7p, 9, 22 y 23

Cabecera de las líneas 7, 7p, 9, 22 y 23 Estación de autobuses. Cabecera de las líneas 6, 21 y 24

Cabecera de las líneas 6, 21 y 24 Puerta del Mar. Cabecera de las líneas 5, 12, C-6, 3N, 21N, 22N y 23N

Cabecera de las líneas 5, 12, C-6, 3N, 21N, 22N y 23N Maisonnave-Calvo Sotelo. Cabecera de las líneas 27 y Especial de Hogueras

Además, las líneas 21, 23, 24 y C-6 modificarán su recorrido y algunas paradas serán suprimidas y otras habilitadas a tal efecto. Todos los cambios se pueden consultar en la web de Vectalia.

Línea especial de Hogueras

Como cada año habrá una línea de autobús especial que recorrerá la ciudad y tendrá parada cerca de las 12 hogueras de categoría Especial además de la Oficial, ubicada en la plaza del Ayuntamiento. Esta línea circulará los días 21, 22, 23 y 24 de junio entre las 08.00 y las 22.30 horas con una frecuencia de 15 minutos.

Se trata de un servicio completamente gratuito y cuyas paradas puedes consultar en este mapa.

Mapa del recorrido de la Línea Circular Especial de Hogueras 2026.

Si prefieres ir en autobús regular a visitar alguna hoguera de categoría Especial en concreto, el autobús también indica qué líneas debes coger y en qué paradas debes bajarte para poder visitar los 12 monumentos además del de Espadero ubicado en la plaza del Ayuntamiento.

Líneas de autobús para visitar las hogueras de Especial y la Oficial / Vectalia

Líneas nocturnas en Hogueras

Desde las 23.00 horas del 19 de junio y hasta las 7.00 horas del día 25 estarán disponibles los servicios nocturnos de autobús, con las siguientes líneas:

3N: Alicante-Urbanova cada 32-35 minutos

Alicante-Urbanova cada 32-35 minutos 13N: Alicante-Villafranqueza cada 40 minutos.

Alicante-Villafranqueza cada 40 minutos. 21N: Alicante-El Campello cada 60 minutos. Cabecera en Plaza del Mar

Alicante-El Campello cada 60 minutos. Cabecera en Plaza del Mar 22N: Alicante-Playa de San Juan cada 25 minutos

Alicante-Playa de San Juan cada 25 minutos 23N: Alicante-Sant Joan-Mutxamel cada 15-20 minutos

Alicante-Sant Joan-Mutxamel cada 15-20 minutos 24N: Alicante-San Vicente cada 12-15 minutos.

Taxi en Alicante en Hogueras

Las paradas de taxi habilitadas para los días de Hogueras estarán en los siguientes emplazamientos:

Avda. Federico Soto, entre Avda. Maisonnave y calle Poeta Vila y Blanco

Calle Portugal, tramo Plaza Séneca

Puerta del Mar, junto al antiguo Hotel Palas

Plaza de España, entre las calles Padre Mariana y Pintor Murillo

Avda. Óscar Esplá, entre calle Castelar y Glorieta de la Estrella

Desplazarte en TRAM en Hogueras

Si quieres viajar en TRAM debes saber que entre el 20 de junio y hasta la madrugada del 25 al 26 de junio se podrán 144 horas ininterrumpidas de servicio, en las que se pondrán en circulación casi 2.850 trenes y tranvías, que ofrecerán unas 168.000 plazas diarias. Desde el 20 y hasta el 24 de junio, el TRAM d'Alacant ofrecerá circulaciones adicionales durante toda la noche, enlazando con el inicio del servicio regular de la mañana del 25 de junio. Las frecuencias de paso oscilarán entre los 15, 20 y 60 minutos, en función de la línea.

Además, del 18 y el 24 junio con motivo de la mascletà, la estación de Luceros estará cerrada entre las 13.30 y las 14.20 horas, por lo que los viajeros deberán usar la estación de Mercado. Tampoco se permitirá el acceso con bicicletas y patinetes en la zona A del TRAM d'Alacant, entre Alicante y Venta Lanuza, desde el 20 hasta el inicio del servicio del día 25.