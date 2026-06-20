Bares que venden más de mil cervezas diarias y lleno total desde hace 15 días: Alicante, a reventar en el sábado de Hogueras

La jornada más intensa de Hogueras se ha hecho notar en los comercios que más trabajan por estas fechas. También entre el turismo, que este sábado ha llegado a Alicante coincidiendo con el fin de semana y con posibilidades de batir un nuevo récord de asistencia.

Según datos de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Provincia de Alicante, este año se prevé un 5 % más de ocupación de los hoteles en la ciudad de Alicante que el año pasado, por lo que se alcanzaría el 94 %. En el caso de Playa de San Juan el porcentaje sería del 78 %, tres puntos más que en la anterior edición de la Fiesta.

No son los únicos datos que constatan la capacidad de atracción turística de Alicante. Según Gabriela Bravo, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante, las reservas para Hogueras empezaron en Semana Santa y “hay lleno total desde hace entre 10 y 15 días” en estos establecimientos.

Hoy podemos vender hasta ocho palets de cerveza Jordi Gisbert — Hostelero

Y eso se hace notar a pie de calle. Jordi Gisbert, que regenta un local de productos de la tierra en la calle Poeta Quintana, a pocos metros de la avenida General Marvá, una de las concurridas para ver la mascletà, explica que su personal se ha duplicado para estos días, pasando de tres a seis personas, y que están “desbordados”. “Podremos ganar un 300 % más que habitualmente estos días y solo hoy vendamos, posiblemente, unos ocho palets de cerveza”, que equivalen a unas 1.200 unidades.

Aglomeración de personas en Alfonso el Sabio minutos antes de la mascletà. / Alex Domínguez

No es el único lugar donde el colapso se hace notar. Esther Valero, con un local en la calle San Juan Bosco, también muy cerca de Marvà, calcula ventas de cincuenta litros de vermut en un día, una cifra que aproximadamente se multiplica por diez si se habla de cerveza. “Las tablas de quesos y de embutidos también se venden mucho antes de la mascletà”, apunta, sin llegar a hacer el cálculo en una calle que alrededor de las 13:00 está a rebosar, con clientes consumiendo botellines y tablas de embutido a una hora de la mascletà.

Llevamos ya una semana con todo lleno Manuel Benabent — Hostelero

Un poco más alejado de Luceros, aunque también en zona estratégica, está el local de Manuel Benabent, detrás de la Diputación, que en un solo día gastó un barril de cerveza y sirvió cañas hasta sumar aproximadamente cien litros. “Llevo una semana con todo lleno”, dice el hostelero, que ostenta un bar en el que caben unas treinta personas y que también tiene en las Hogueras sus días grandes.

Un turista pasa con maleta ante unas bellezas. / Alex Domínguez

Las cifras que ha hecho Mars Pascale en su cervecería de la calle Segura son algo menores, aunque asegura que vaciará un barril entero de cerveza de cincuenta litros antes de la mascletà. Su local, como muchos otros, ha habilitado una ventanilla para adquirir bebidas a pie de calle, con más agilidad y sin que las colas se multipliquen en el interior del local, evitando de esta manera un colapso más grande. “Son días de mucho trabajo, pero merece la pena, por eso estamos aquí”.

Todo está muy completo y el ambiente es muy bueno, no ha habido ningún problema, aunque hay que trabajar mucho Puri Bravo — Hostelera

Este mismo funcionamiento, con una barra improvisada que da al exterior del local, lo ha habilitado Angie Tello en un supermercado de Alfonso el Sabio. “En este caso no hay mucho agobio porque reforzamos el personal y además no somos un bar y solo sacamos cerveza y agua”, afirma.

Desde Luceros la situación se vive de manera diferente. En la zona que da a la avenida de la Estación y a la de Federico Soto trabaja Puri Bravo, también con una barra que da al exterior en la que la música que suena desde los altavoces y el alboroto de las conversaciones entre miles de personas hacen muy difícil la relación con los camareros cuando los pedidos se complican o van más allá de lo básico.

Es la primera vez que venimos a las Hogueras y hemos venido a la aventura: sin reservar para comer y con los coches en un parking Carlos Fernández — Turista

“Hemos duplicado el personal de cuatro a ocho personas y haremos buena caja”, dice Bravo, que no ha notado cambios respecto a años anteriores. “Todo está muy completo y el ambiente es muy bueno, no ha habido ningún problema, aunque hay que trabajar mucho”, afirma. Sus cálculos son servir unas 200 cervezas antes de la mascletà, a lo que se suma el tinto de verano, que aunque se vende en cantidades inferiores “cada vez se consume más”.

La mirada del turista

Esta situación es posible fundamentalmente con la llegada de turistas a Alicante, que se ha multiplicado este sábado. El año pasado el Ayuntamiento de Alicante cifró en dos millones de personas los visitantes a las fiestas, cifra cuestionada por los expertos en tanto que no quedaba clara la metodología de cálculo empleada, entre otras razones.

Las personas disfrazadas por despedidas de soltero también se han visto con frecuencia en el sábado de Hogueras. / INFORMACIÓN

Aunque los cálculos no son exactos, con los métodos policiales para medir asistencia se contempla que en cada mascletà aproximadamente se concentran unas 120.000 personas. Sea como sea, las cifras de visitantes son muy elevadas, y los turistas consultados no parecen molestos ante las aglomeraciones. “Es la primera vez que venimos a las Hogueras y hemos venido a la aventura: sin reservar para comer y con los coches en un parking”. Son palabras de Carlos Fernández, que participa junto a una docena de amigos procedentes de Sagunto en una despedida de soltero y que admite no saber en qué localidad pernoctarán. “Tenemos un piso turístico a unos veinte minutos de aquí, pero no sabemos qué pueblo es”.

En Torrevieja también se concentra mucha gente sin que haya monumentos para ir a ver Aki Ollinkainen — Turista

En el caso de John González los días parecen más organizados. Llegó el viernes de Madrid junto a unos amigos y visita Alicante por quinta vez en Hogueras. “Nos gusta mucho la fiesta y tenemos un piso para descansar”, afirma. Sobre las aglomeraciones, admite que son “muy grandes”. “Pero nos gusta que esté así, nos gusta mucho el ambiente”.

En otra situación se encuentra el finlandés Aki Ollinkainen, que ha viajado a Alicante desde Torrevieja, donde pasa estos días, para visitar hogueras y hacer fotos con su cámara. “Es la primera vez que vengo a Alicante, duermo en Torrevieja y no tengo ningún plan, comeré en algún lugar y visitaré los monumentos”. Sobre la masificación, aunque la detecta, afirma estar “acostumbrado” a las fechas de temporada alta de Torrevieja. “Allí también se concentra mucha gente sin que haya monumentos para ir a ver”, asegura.

Aún queda mucho para llegar al nivel de Fallas: ahí las aglomeraciones se notan más Sebastian Pavel — Turista

También se muestra conforme Oleg Chykin, ucraniano que reside temporalmente en Alicante y que se siente un turista más, ya que es la primera vez que está por Hogueras. “Me gusta mucho la fiesta, es muy bonita, hay monumentos por toda la ciudad y si vienen tantos turistas es por algo”. Respecto a la gran afluencia de personas, considera que “eso da alegría”. El rumano Sebastian Pavel también hace esta lectura. Visita Alicante junto a un familiar que vive en Sueca, en la provincia de Valencia, y asegura que “es bueno que haya tanta gente”. Apunta que “aún queda mucho para llegar al nivel de Fallas: ahí las aglomeraciones se notan más”, dice en referencia a la fiesta de València, en la que también se ha instalado el debate sobre las aglomeraciones en los días grandes de la festividad.