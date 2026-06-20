El comercio, críticas a la Federació y personajes de Disney, los temas de los mejores Ninots al Carrer de Alicante

Las Hogueras de este 2026 ya tienen a los premiados del concurso del Ninot al Carrer, promovido por la Federació de Fogueres. El certamen, que se retomó en 1997 después de verse interrumpido durante el franquismo, ha vuelto a reconocer la tarea de las comisiones más ingeniosas a la hora de elaborar sus propuestas, que son múltiples y muy variadas.

En la Modalidad Individual la hoguera ganadora ha vuelto a ser Ciudad de Asís. Si el año pasado se hizo con el primer premio a través de un homenaje a la Horchatería Azul, en esta edición ha ocurrido lo propio con un ninot dedicado a la herboristería de Vicente Pascual, ubicada en la avenida Alfonso el Sabio y también conocida por sus cerámicas tradicionales.

Según Ainhoa Mañas, presidenta de la hoguera, se trata de “un homenaje a una tienda con más de 100 años de historia en Alicante”, ya que desde la comisión apuestan por rendir tributo a este tipo de comercios con arraigo. En la creación ha participado “casi toda la comisión”, integrada por unas setenta personas adultas, y el ninot refleja en sus murales las inscripciones de las cerámicas de la tienda, con los textos idénticos.

Sátira

También se ha impuesto en el certamen la hoguera Barri Sant Agustí, en este caso con la Modalidad Grupo a través de una obra satírica contra el funcionamiento de las Hogueras. En concreto, “es una crítica a la burocracia para las subsanaciones y para pedir subvenciones”, aclara Iván López, presidente de la comisión. El ninot es obra, en mayor parte, de Rafael León, miembro de la comisión y que ha querido “expresar la actualidad de la fiesta” de tres maneras distintas.

Premio de Ninots al Carrer en Modalidad de Grupo, para la hoguera Barri Sant Agustí. / INFORMACIÓN

En primer lugar, con una parada de mercado que anuncia una tómbola para otorgar reconocimientos. “Cada vez hay más premios y actividades que motivan mucho a la gente”, explica León sobre una obra que desprende cierta sorna ante una cantidad elevada de premios. En segundo lugar, otra parada con un tío vivo que, en lugar de caballos, tiene papeletas que representan votos que van girando y un ninot, “que representa al presidente de la Federació, intenta pescar con una caña para que sea elegido a cambio de promesas”

En tercer lugar hay otra parada que hace referencia a las dificultades para realizar subsanaciones y tramitar subvenciones para las hogueras. Según León, “es como un puesto de feria en el que hay muchos permisos por revisar, que forman la montaña más grande, y lo que se critica es la lentitud y el exceso de burocracia para lograr permisos”, dice en alusión a las polémicas que está habiendo en los últimos años entre foguerers y administración.

Premio de Ninots al carrer en Modalidad Infantil, para la hoguera San Blas. / INFORMACIÓN

Por último, en la Modalidad Infantil se ha impuesto la hoguera San Blas, gracias a una creación en la que han participado una quincena de niños de entre tres y trece años. “Estamos muy contentos”, dice Laura Pérez, miembro de la comisión, que explica que la obra “acerca Disney a las Hogueras”.

En concreto, han representado a personajes de animación de esta compañía “como si vinieran a Alicante a conocer la Fiesta”. Por ello, han representado La Explanada siendo visitada por Mickey y Minnie Mouse, han caracterizado a Frozen “como reina del fuego y del hielo”, han reflejado “la pasión por el fuego y por la Cremà” e incluso han situado a la Sirenita en la playa de El Postiguet. Tampoco faltan los personajes de El Rey León presenciando un pasacalles.